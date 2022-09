Desde las 10 de la mañana se han llevado a cabo varias protestas en las principales ciudades del país en contra del gobierno de Gustavo Petro.



Miles de personas vestidas de camisetas blancas y con banderas de Colombia se unieron en diversos puntos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena y han realizado recorridos por las calles de las ciudades.



Según Pierre Onzaga, quien lidera esta iniciativa, la jornada de marcha es en contra proyectos como el Código Electoral, la reforma laboral, la reforma tributaria, entre otras. Para él, el Gobierno debe estudiar muy bien las reformas y volverlas a presentar.

Así transcurrieron las manifestaciones en Bogotá

En Bogotá son dos marchas que partieron desde dos puntos neurálgicos de la capital. Una desde Plaza Héroes Caídos CAN Calle 26 hacia la Plaza de Bolívar y la otra desde el Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar.



No queremos más impuestos. Los pillos ganan más. En cambio a la gente trabajadora y a los estudiantes no les dan ningún subsidio en cambio a los pillos sí les van a dar plata FACEBOOK

La manifestación avanzó durante la mañana sobre la calle 26. Ciudadanos con pitos y pancartas buscaban llegar a los puntos de concentración. Los manifestantes no están de acuerdo con la reforma tributaria, el aumento del precio de los combustibles y el cobro de más impuestos por plásticos de un solo uso.



Van a llegar a la Plaza de Bolívar en horas de la tarde. "No queremos más impuestos. Los pillos ganan más. En cambio a la gente trabajadora y a los estudiantes no les dan ningún subsidio en cambio a los pillos sí les van a dar plata", dijo una de las manifestantes.



Durante la marcha hubo algunos cierres temporales en rutas de Transmilenio en la troncal de la Calle 26, pero tras la llegada de las manifestaciones a sus puntos finales de encuentro la movilidad se recuperó.

Las protestas en Medellín también fueron en contra del alcalde Daniel Quintero

Con el himno de Antioquia inició esta mañana la marcha contra el Gobierno Nacional y las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro en Medellín.



Miles de personas, vestidas de camisetas blancas y con banderas de Colombia, se congregaron a las afueras del teatro Pablo Tobón Uribe para iniciar su recorrido hacia el parque de las Luces por la avenida La Playa.



No apoyaremos en las elecciones locales a los partidos que están con el gobierno FACEBOOK

"Fuera Quintero, fuera Quintero y fuera Petro, fuera Petro" fue una de las primeras consignas que gritaron los manifestantes en el primer trayecto del recorrido.



Luego, al pasar por el comando de la Policía Metropolitana, sobre la avenida Oriental, los marchantes aplaudieron y agradecieron la labor de la Fuerza Pública. "Que viva la Policía Nacional", gritó uno de los líderes de la marcha.



"No apoyaremos en las elecciones locales a los partidos que están con el gobierno", "No a la politización de la salud", "Mi propiedad, mi tierra, mi decisión", se lee en los carteles y pancartas que llevaron los manifestantes a la multitudinaria marcha.



La movilización se concentró durante una hora en el parque de las Luces, al frente de La Alpujarra, donde los miles de manifestantes se pronunciaron en contra de la la gestión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, las reformas tributaria, política y electoral, el aumento del precio de la gasolina y la liquidación de las EPS.

En Medellín también se habría presentado un acto de agresión durante la marcha.



En medio de la marcha, un equipo periodístico de noticias Telemedellín fue agredido, según denunció el director informativo del canal local, Wílber Raíllo.



"El camarógrafo Carlos Tamayo y el periodista Marco Madrigal fueron golpeados, amenazados y obligados a abandonar el lugar", escribió en su cuenta de Twitter.

Alerta @FLIP_org agredido equipo de NTM Noticias @Telemedellin por grupo de manifestantes en marchas contra el presidente @petrogustavo. El camarógrafo Carlos Tamayo y el periodista Marco Madrigal fueron golpeados, amenazados y obligados a abandonar el lugar. @deninsonmendoza — Wílver Raíllo P. (@wraillo) September 26, 2022

Durante la edición del mediodía de ese noticiero, Raíllo y Madrigal ​explicaron que los hechos sucedieron en medio de la manifestación, cuando un grupo de personas les gritaron que se fueran y agredieron al equipo. Incluso, en video quedó registrado el momento en el que le tiran agua a la cámara.

En Barranquilla la marcha se vivió con tranquilidad

Pasadas las 10 a. m., diferentes colectivos de Barranquilla emprendieron la marcha convocada para protestar contra las reformas anunciadas por el presidente Gustavo Petro.



Los convocantes y participantes de la manifestación se empezaron a concentrar en la plazoleta a las 9 a. m. con banderas de Colombia y pancartas en las que expresaban algunos motivos que los llevaron a las calles de la ciudad.



No a la reforma tributaria, no al impuesto de la gasolina, no a la invasión de la propiedad privada, no a los colectivos, no al adoctrinamiento, no al dinero de los pensionados FACEBOOK

"Millones de razones para salir a la calle. Decimos 'No' contra las reformas predictatoriales. No a la reforma tributaria, no al impuesto de la gasolina, no a la invasión de la propiedad privada, no a los colectivos, no al adoctrinamiento, no al dinero de los pensionados", se leía en una de ellas.



Una de las pancartas pertenecía a la Asociación de Veteranos de la Fuerza Pública del Departamento del Atlántico (Asvat), mientras que dos hombres sostenían otra en la que se leía “Sí a la educación, no a la miseria”.



Tras completar una hora de manifestación, la Policía Metropolitana de Barranquilla reportó total normalidad a la altura de la carrera 44 con calle 65.



Sobre las 11:50 de la mañana, los manifestantes ingresaron al Centro de la ciudad. En la carrera 44 con calle 38, la marcha se encontró con simpatizantes del actual gobierno, quienes rechazaron la movilización ciudadana.



Minutos después, arribaron al Paseo Bolívar, donde nuevamente entonaron el himno nacional e intervinieron con discursos en contra del presidente Petro.

Marchas en Cali avanzaron sin contratiempos

Miles de personas participaron este lunes en Cali en una marcha en contra del gobierno del Presidente Gustavo Petro.



La marcha se inició en el Parque de las Banderas, en el sur de la capital del Valle del Cauca, tomó la emblemática calle 5a, y llegó a la plazoleta del Centro Administrativo Municipal (CAM), donde queda ubicada la Alcaldía de Cali.

Son manifestaciones de ciudadanos, grupos independientes y agremiaciones en protesta a las reformas que se han presentado en el Gobierno de Gustavo Petro.

Los manifestantes lucieron camisetas blancas y de la Selección Colombia de fútbol y portaron pancartas y carteles en contra de la reforma tributaria, la propuesta de la ministra de Salud, Carolina Corcho, de eliminar las EPS y la reforma pensional, entre otros.



La marcha, de más de tres kilómetros, se demoró cerca de tres horas.

Aunque en general la marcha transcurrió con tranquilidad, se presentaron algunos intercambios de palabras entre manifestantes y defensores del actual Gobierno Nacional y el presidente Petro.

El representante a la Cámara, Alfredo Mondragón, por el Pacto Histórico, le dijo a este diario que se acercó a los manifestantes para preguntarles los motivos de la marcha contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, pero comenzaron a increparlo y a agredirlo físicamente.



Durante la manifestación se pidió la renuncia del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por los recientes escándalos en contratación en las Empresas Municipales de Cali (Emcali).

