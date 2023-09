Por lo menos 15.000 personas se espera que estén participando en Sincelejo (Sucre) en la marcha de apoyo a las reformas del presidente Gustavo Petro, este 27 de septiembre.



En esa región, la movilización es liderada por las organizaciones campesinas, indígenas, afros y asocumunales.



La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) es una de las organizaciones que lideran la manifestación y, para tal efecto, estas han decidido que las delegaciones participantes ingresen a Sincelejo por tres puntos específicos.



¿Quién las patrocina?



EL TIEMPO buscó a uno de sus líderes para preguntarle cómo van a financiar su llegada y permanencia en la capital de Sucre y señalaron que cuentan con financiación oficial.

En efecto, en diálogo con este diario, José Bohórquez, presidente de la Anuc en Sucre, dijo que el apoyo para la jornada es en un 95 por ciento del Gobierno Nacional.



“La logística de esta movilización, correspondiente al transporte, un refrigerio y un almuerzo, es por cuenta del Gobierno en un 95 por ciento. El esfuerzo de las organizaciones fue muy poco”, señaló.



Afirmó, además, que todo lo que tiene que ver con la logística es manejado por la Agencia Nacional de Tierras, a través de un operador para la contratación de buses y alimento.



“Nosotros nos encargamos de organizar las listas de los marchantes desde los distintos lugares de donde salen”, explicó Bohórquez.



Indicó, además, que en Sucre hay 15.000 campesinos afiliados a la Anuc desde los 26 municipios; y aspirantes postulados a tierras hay más de 85.000 inscritos.



Anotó también que todo está coordinado con las autoridades de ese departamento.



¿Qué dice la Agencia?



Los órganos de control en Sucre le dijeron a EL TIEMPO no estar enterados de incentivos que hayan recibido las organizaciones para participar en la marcha.



Y al cierre de esta edición se estaba esperando la versión de la Agencia Nacional de Tierras, a la que se le consultó local y nacionalmente.



En Medellín se tiene planeado un evento en el parque del Obrero, ubicado en el centro de la capital paisa.



La convocatoria está programada para las 8:30 de la mañana. Y los promotores son la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Antioquia, el sindicato de profesores Adida, la Agencia Nacional de Tierras y el sindicato de trabajadores de servicios públicos.



Desde el Movimiento Independientes, partido del alcalde Daniel Quintero, indicaron que no han recibido directrices sobre este evento.



En la capital de Antioquia no se conocen denuncias sobre ofrecimientos a cambio de asistir a la manifestación.

