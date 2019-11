En Bucaramanga marcharon para que muerte de Dilan no quede impune

La lamentable noticia de la muerte de Dilan Mauricio Cruz, joven de 18 años de edad, herido durante los disturbios ocurridos en una marcha en el marco del paro nacional, conmocionó a toda Colombia. Bucaramanga fue una de las ciudades que hizo sentir su descontento frente a los hechos.

En la medianoche de este lunes, jóvenes estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS) convocaron una marcha pacífica en honor al joven y pidiendo justicia por su muerte.

En la medianoche de este lunes, jóvenes estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS) realizaron una marcha pacífica en honor #DilanCruz.



Con la arenga "Dilan no murió, a Dilan lo mataron", los manifestantes se desplazaron desde el campus de la universidad hasta llegar al Hospital Universitario de Santander (HUS), donde hicieron un minuto de silencio, acompañado por una melodía fúnebre tocada desde una trompeta.



Continuaron el recorrido hasta tomar la carrera 33, para llegar al Parque San Pío y realizar allí un plantón.

Dilan Cruz falleció en el Hospital San Ignacio de Bogotá este 25 de noviembre, en horas de la noche.



El joven había llegado al hospital el sábado hacia las 5 de la tarde en estado crítico, tras dos paros cardiorrespiratorios y con una herida penetrante en su cabeza que limitó de manera grave sus funciones y por lo cual requirió soporte ventilatorio y medidas extremas en la unidad de cuidados intensivos, donde se mantuvo en estado crítico, hasta que se registró su deceso.

Se mantienen las manifestaciones

Estudiantes de Instituciones Educativas Superiores (IES) privadas están convocando a la ciudadanía a una velatón en honor a Dilan Cruz y clamando porque su muerte no quede impune. La movilización arrancará desde el Parque San Pío y se dirigirá hacia el centro comercial Cacique, donde harán un plantón.



Germán Vargas Clavijo, líder estudiantil de las IES privadas, indicó que una de las apuestas de la manifestación es el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).



"Vamos hasta el centro comercial Cacique en una movilización de luto nacional, haciendo una velatón apoyando la idea del desmonte del Esmad, que ya ha demostrado que es una herramienta del gobierno para matar. Convocamos a la ciudadanía de Bucaramanga a que nos solidaricemos con este panorama nacional tan desalentador que estamos atravesando y hacemos el llamado al Gobierno nacional", sostuvo Vargas.

El paro nacional se mantiene en su sexto día consecutivo, en el cual los manifestantes de Bucaramanga realizarán una velatón por la muerte del joven Dilan Cruz. Foto: Suministrada

En cuanto a las instituciones públicas, a las 2:00 p. m. habrá Asamblea General de Estudiantes en la UIS, quienes anteriormente había anunciado un paro sostenido hasta el día de hoy; sin embargo, no se descarta su apoyo en la velatón de esta noche.



Durante los últimos seis días de paro la participación en Bucaramanga se ha mantenido activa en el contexto nacional y la movilización por la defensa de los derechos humanos no se ha hecho esperar.



"Ya no queremos más sangre en el país, ya no más campesinos, lideresas, sindicalistas, niños, estudiantes y al pueblo en general que están en las fuerzas armadas, porque entendemos que los que se enfrentan es gente del mismo pueblo, contra gente del mismo pueblo", señaló Vargas Clavijo.





