A pesar de prohibición de marca gobierno expertos aseguran que habrá gastos millonarios

La ley 23 45 conocida como 'chao marcas' que se basa en la prohibición de las marcas de gobierno afectaría a varios alcaldes y gobernadores del país, pues existe una restricción al usar la imagen a título personal para evitar un gasto de más de dos billones de pesos al año.



Sin embargo, Ancízar Casanova Rodríguez, consultor político colombiano, indicó que, aunque se eviten gastos, este ahorro es en vano, ya que cuando se cambia de mandato y administración se debe volver a realizar una inversión acorde al nuevo gobierno.

Este sería una de las marcas afectadas por la ley Foto: Tomada de X

Es decir, que al renovar alcaldías, se debe cambiar y mandar a producir carnets, camisas, vallas, pendones, entre otros elementos.



El experto dice que para la inversión de un lanzamiento de toque de queda, un evento especial, medidas de seguridad u otros encuentros se deben impulsar y eso requiere de recursos públicos.



"Por ejemplo, la única diferencia es que ya no vendrá una marca individual, digamos, la de Juan Carlos Cárdenas era: 'gobernar es hacer', quitas ese logo y pones solo 'Secretaría de salud, Alcaldía de Bucaramanga', la campaña la tienes que desarrollar, y tienes que invertir recursos en esos elementos. Lo que la ley dice es que no puedes invertir recursos en una marca personal o de turno para que se vea beneficiado un movimiento de turno, pero las campañas institucionales deben hacerse y eso cuesta, un ejemplo, las cuñas radiales, tienes que pagarlas, solo que al final ya no habrá marca personal", dijo Ancisar.



Cristián Avendaño, representante a la Cámara por Santander, dijo en días pasados había denunciado en sus redes sociales que esta prohibición de marca no se estaba cumpliendo. Situación que en casos específicos los diferentes mandatarios si estuviesen incurriendo en incumplirla.



El experto aclaró que, si el alcalde usa sus redes para impulsar su marca, se puede realizar, pero si lo hace desde los canales institucionales correría el riesgo de incumplirla.



​"En el carro de la Alcaldía no puedes usar la marca, pero en el carro particular y propio sí lo puedes usar, esa marca es una mentira", finalizó.

Esta administración no debería manejar este slogan. Foto: Tomada de X

Melissa Múnera Zambrano

Redacción Nación - EL TIEMPO.