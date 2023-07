El 21 de abril de 2023, la Dijín de la Policía desmanteló una red que, al parecer, se dedicaba a la explotación sexual de mujeres en el Centro Histórico de Cartagena. Pero tres meses después hay una polémica que gira en torno a la decisión de un juez sobre una de las implicadas en esta red: una mujer trans identificada como Maura, quien es reconocida en redes sociales como creadora de contenido.



Según los investigadores, Maura, recolectaba a mujeres de zonas vulnerables de Cartagena, y de otras ciudades, y las usaba para que participaran en fiestas que terminaban en explotación sexual.

La defensa de Maura pedía que su reclusión fuera en una cárcel de mujeres y no de hombres, teniendo en cuenta su identidad sexual; sin embargo, el 16 de mayo el juez no consideró la petición y emitió la orden para la cárcel San Sebastián de Ternera.



“El juez argumento que ella nunca hizo cambio de nombre ni de género, por lo que no había constancia legal que fuera mujer trans ante organizaciones defensoras de derechos de la comunidad LGBTIQ+”, explicó la abogada Wendy Herrera.



Para la defensa, esta decisión implicaba la vulneración de los derechos de Maura, toda vez que su ingreso a la cárcel de hombres le generaba temor para su seguridad y bienestar.

Argumentos para que la enviaran a la cárcel de mujeres

Maura Llega es conocida por sus contenidos de comedia y bromas pesadas. Foto: Policía Nacional / Instagram: @jhonsossa2

Ante esta situación, Wendy Herrera inició un nuevo proceso que le permitiera a la creadora de contenidos ser enviada a la cárcel de mujeres.



“Frente a esta situación, comenzamos con el cambio de nombre, a través del registro civil que según el decreto 1227 de 2015, no es necesario un cambio de genitales de los hombres y mujeres. En este caso, lo que se cambia es el componente de sexo en sus documentos de identidad según sentencia T063 del 2015. Esto fue lo que aplicamos en el caso de Maura”, indicó la abogada.



Es así como logró que el nombre de ahora en adelante sea oficialmente Maura Gamarra Zúñiga, para poder hacer uso de la ley y solicitar el cambio de centro penitenciario.



La defensa planteó entre sus argumentos vulneración de derecho a la igualdad, a la libre personalidad y acudió ante el juzgado 08 penal municipal de Cartagena, quien finalmente determinó que los planteado por Wendy Herrera era procedente y ordenó su traslado a la cárcel Distrital de mujeres de Cartagena.

El primer caso en Cartagena

Maura no se sentía segura en una cárcel de hombres, consideraba que su vida estaba en riesgo y temía ser víctima de algún abuso. Por ello la insitencia de su apoderada para lograr su pretención.



Es así como se da el primer caso de un miembro de la comunidad LBTIQ+ que en exigencia de sus derechos logra ser cambiado su lugar de reclusion de una cárcel masculina a una femenina.



Wendy Herrera asegura que no ha sido fácil, especialmente por el arraigo machista y homofobico en la ciudad, lo que a su juicio hace más complejo este tipo de procesos. relata que a través de sus redes sociales ha recibido cuestionamientos por llevar este caso, por inisitir en que Maura sea llevaba a una cárcel de mujeres.



Para Herrera, llevar procesos que vinculen a personas cuya condición sexual no sea heterosexual siempre genera reacciones violentas entre la sociedad. Por ello resalta el respaldo de colectivos que se sumaron al traslado de Maura.

El proceso contra Maura y once personas más

Capturados por las autoridades Foto: Cortesía

Tras un trabajo de investigación que tardó varios meses, la Sijin de la Policía desarticuló una estructura criminal de trata de personas en Cartagena. los capturados son señalados de los delitos de trata de personas, inducción a la prostitución, constreñimiento a la prostitución, proxenetismo con menor de 18 años, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, falsedad en documento público y falsedad personal.



Fiscalía reveló que utilizaron agentes encubiertos para lograr la captura, también obtuvieron testimonio de las víctimas que sirvieron para evidenciar la existencia de la estructura delincuencial que contactaba mujeres con condiciones de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente en los sectores del Centro Histórico, Bocagrande y la Bomba del Amparo, entre otros.



“Esta organización exigía a las trabajadoras sexuales 50.000 pesos cada vez que deseaban ejercer su labor en esos lugares y se quedaban con el 50 por ciento de lo que cobraban a los clientes”, indicó la Policía.

Se encuentra privada de la libertad Foto: Facebook

Dentro de los capturados está "Maura Llega", quien fue capturada por agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, mientras departia con su equipo de trabajo en un establecimiento comercial del barrio Bocagrande.



Maura se dedica a crear contenido de humor en sus redes sociales, donde ha logrado reconocimiento entre los cibernautas, herramienta que habría usado las autoridades para llegar a ella, de acuerdo a la infromación entregada por Jhon Sosa, su manager.



Sossa relató durante las diligencias, que al equipo lo citaron en el lugar donde se dio la captura para firmar un contrato de una publicidad, "Llegaron, nos pidieorn los docuementos a todos y se llevaron a Maura, todos quedamos confundidos, no sabiamos qué pasaba".



Durante la diligencia preliminar Maura se declaró inocente. Ahora deberá continuar el proceso judicial privada de la libertad y esperar que las autoridades entreguen las pruebas que le vinculan junto a otras 11 personas de ser parte de red de trata de personas en Cartagena.

CARTAGENA