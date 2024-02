Negocios, viviendas y zona de playas destrozadas por el mar de leva en La Guajira

En el corregimiento de Palomino (La Guajira), más de 200 familias nativas que dependen del turismo enfrentan dificultades económicas de forma directa e indirecta, luego de que un fuerte creciente súbita y el mar de leva azotaran la zona destruyendo varios negocios locales, árboles y la zona de playa.



El desastre ocurrió la semana anterior, en la desembocadura del río Palomino, donde los siete restaurantes ubicados en este sector fueron afectados por la creciente que siguió a un día entero de lluvia.



Mar de leva en La Guajira Foto: Bella Narváez

Uno de los restaurantes fue completamente arrasado por la creciente del río, y los propietarios de los otros establecimientos se vieron obligados a desarmar sus quioscos para intentar salvar algunas pertenencias, otras están siendo devoradas por el mar Caribe.



Además de los restaurantes, desapareció el playón donde los turistas acuden para disfrutar del atardecer y un baño en el mar y el río, lo que afecta directamente a la Asociación de Carperos, integrada por unos 25 nativos que alquilan sillas y carpas a los visitantes.



Bella Narváez, secretaria de la Asociación de Restaurantes y dueña del restaurante “Bella y Mónaco”, asegura que llevan dos años sufriendo con la erosión costera, “nos ha tocado perder muchas cosas, construcciones y volverlas a armar, pero esta tormenta fue como lo último para desarmar todos los negocios, se llevó casi todos los negocios por completo”.



Por eso, Bella clama ayuda del Gobierno Nacional, ya que se encuentran paralizados sin fuentes de ingresos y piden soluciones a esta problemática. Asegura que en 2023 se quedaron esperando la construcción de unos espolones.

La situación también impacta a mototaxistas y vendedores ambulantes, cuyos ingresos dependen del turismo alrededor de la desembocadura. Desde diciembre de 2023, la erosión costera ha intensificado sus efectos, con restaurantes que han quedado bajo el agua del mar en varias ocasiones.



“Al conocer la situación nos trasladamos al lugar para realizar un censo y nos reunimos con los propietarios de los restaurantes. Estamos cuantificando los daños y pusimos en conocimiento a la Unidad de Gestión del Riesgo departamental y Nacional”, indicó el secretario de Gobierno de Dibulla Odacir Ospino.



Los nativos calculan que las pérdidas en estos dos años oscilan los 50 millones de pesos, para ellos es bastante, teniendo en cuenta que las familias dependen del turismo como su principal fuente de ingresos y son varias las veces que les ha tocado comenzar de cero para subsistir ya que no tienen otras fuentes de empleo.



Bella narra cómo el mar llegaba incluso hasta las cocinas de los restaurantes, obligándolos a detener sus actividades por motivos de seguridad.



Es de señalar que estas playas tienen dos sectores: uno es el sector hotelero y el otro es la desembocadura del río Palomino, que es donde se encuentran los nativos y es muy frecuentado por los turistas en especial, en horas de la tarde para contemplar no solo de esta majestuosa puesta de sol, si no del paisaje que ofrece la Sierra Nevada de Santa Marta vista desde el río.

Van 70 familias afectadas en Dibulla por mar de leva

El secretario de Gobierno de Dibulla Odacir Ospino, señaló que el fenómeno de mar de leva registrado la semana anterior deja 70 familias afectadas de forma directa en toda la zona costera del municipio causando daños en varios quioscos y plantaciones.



Los casos más críticos se registraron en Palomino y en la cabecera municipal en el sector de la desembocadura del río Jérez, otros tramos afectados se encuentran en los corregimientos de Mingueo y la Punta de los Remedios.

