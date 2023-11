Mar de leva afecta operación turística de Mayapo, La Guajira: agua se tragó negocios

En emergencia se encuentran más de 60 comerciantes en la zona turística de Mayapo, en La Guajira, por causa del mar de leva que se registra desde hace tres días en la zona. El mar se tragó sus negocios, lo que les ha generado grandes pérdidas, por lo que claman la ayuda de las autoridades.



Son varios los restaurantes y posadas turísticas de la zona rural de Manaure que han quedado a la deriva o bajo el agua, algunos se han derrumbado, los comerciantes debieron salir del lugar y apostarse en el sitio más alto a orilla de la carretera para salvaguardar sus pertenencias.

Las más apetecidas por los turistas quedaron bajo el agua

Mar de leva en La Guajira Foto: Archivo particular

La situación afecta al sector turístico, debido a que estas playas junto con las de Palomino, el Cabo de la Vela y Punta Gallinas, son de las más apetecidas por los turistas nacionales e internacionales que llegan de forman permanente a la región.



José Agustín Rodríguez, uno de los afectados denunció que han pedido la presencia de la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Manaure y han hecho caso omiso a su llamando, argumentando que no tienen vehículo para transportarse.



“Los ranchos están en el suelo, se han perdido varias enramadas, las cocinas están inundadas y hay techos volados también, queremos que el municipio y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se haga presente”, indicó Rodríguez.

El fenómeno de mar de leva se registra desde hace tres días en esta región y ha arrasado e inundado todo, a lo que se suma, los efectos causados por las fuertes lluvias en los últimos días en la zona.



“Algunos recogieron sus pertenecías y la llevaron para sus casas, los demás tienen sus cosas ahí en el agua, pero no están brindado un servicio a los bañistas porque de este modo no se puede trabajar”, sostuvo Rodríguez.

Comunidades llevan más de cuatro años esperando la construcción de espolones de protección

Mar de leva en La Guajira Foto: Archivo particular

Estas comunidades llevan más de cuatro años esperando la construcción de los espolones para contrarrestar los efectos de la erosión costera en la zona y no se les ha dado aún.



Yonaima Illidge, otra de las afectadas, afirma que son muchos los quioscos que se han caído por el fuerte oleaje y para evitar que el mar se siga llevando sus negocios algunos de los empresarios han recurrido a desarmarlos para no perderlos.



“El mar se está llevando todo a su paso, se han caído cocinas y se han perdido muchas sillas, mesas, utensilios de cocina. En la enramada mía me tocó sacar todo de la cocina y hay cosas que se me perdieron.



La situación no solo se registra en las playas de Mayapo, afecta los sectores aledaños de la zona.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha