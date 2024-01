Mapa de la Nasa muestra puntos de calor durante emergencia por incendios en Colombia

En la mañana de este miércoles, 24 de enero, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que actualmente se registran 21 incendios activos en Colombia. Según indica la entidad, la situación en Cundinamarca parece ser la más preocupante debido a la alta incidencia de conflagraciones en el departamento. No en vano, en consejo extraordinario, el gobernador Jorge Emilio Rey decretó la calamidad pública.



(Puede leer: EN VIVO | Incendios en Bogotá: emergencia en cerros orientales y otras conflagraciones).

"Ante las inclementes consecuencias del fenómeno El Niño que afrontamos en el país, y específicamente en nuestro departamento de Cundinamarca, uno de los cuatro territorios con mayor grado de vulnerabilidad, hemos tomado la decisión de hacer la declaratoria de calamidad pública, medida que ejecutará todos los parámetros contractuales y presupuestales para atender de manera rápida el impacto negativo del fenómeno El Niño", expresó el Gobernador de Cundinamarca, quien remarcó que se han afectado al menos 385 hectáreas y al menos 20 municipios presentan desabastecimiento de agua.



Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) brindó un nuevo reporte sobre la situación de incendios en el país. Según los datos, con fecha de corte del 23 de enero, hay 952 municipios en alerta por la emergencia. De ellos, 586 están en alerta roja; 245, en naranja; y 121 en amarilla.



Asimismo, el Ideam destacó el reporte de los puntos de calor que presenta el Sistema de información sobre incendios para la gestión de recursos (FIRMS) de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, de Estados Unidos (Nasa).



Horas más tarde, el presidente Gustavo Petro compartió una captura de pantalla del reporte de la Nasa (difundida por el mandatario a las 5:28 p.m.).



En la imagen del reporte, que identifica los puntos de calor (con actualizaciones cada tres horas para Suramérica), Colombia es uno de los países que aparece con más focos.



(Le recomendamos: ¿Por qué hay tantos incendios forestales en Colombia y el mundo? Estas son las razones).

Estas son las zonas más calurosas del mundo en este momento, allí se presentan fuegos actívos. pic.twitter.com/BTkD77Ht8r — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 24, 2024

Nasa reporta los puntos de calor en Colombia

Analizando el reporte de la Nasa, que registra datos del espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS) a bordo de los satélites Aqua y Terra, y el conjunto de radiómetros de imágenes infrarrojas visibles (VIIRS) a bordo del S- NPP y NOAA 20 (formalmente conocido como JPSS-1), el Ideam destaca que "se identifica desde principios del mes de enero un creciente número de puntos de calor (con respecto a diciembre), en el territorio nacional, concentrados principalmente en las regiones Caribe, Andina y Orinoquía".



Este reporte, que identifica puntos de calor, demuestra a juicio del Ideam que la situación "podría representar deterioro a la calidad del aire por aerosoles procedentes de la quema de biomasa".



"Adicionalmente, acentúa esta condición seca en algunas regiones del país, la oscilación del sur en su fase cálida (El niño)", indica el Ideam.



(Puede interesarle: Atención: estas son las vías afectadas por los incendios forestales en Bogotá).

'Los registros de incendios obtenidos en campo no son comparables con los registros de puntos de calor'

Facebook Twitter Linkedin

El reporte de la Nasa sobre los puntos de calor en el mundo. Imagen capturada sobre Foto: Nasa

Para evitar una interpretación errónea de la información, el Ideam remarca que los puntos de calor identificados satelitalmente no son comparables con los registros de incendios obtenidos en campo. Por eso, brinda tres claves importantes a tener en cuenta:

1. La cantidad de focos (puntos de calor) no implica el número de incendios (varios focos pueden ser puntos calientes de un solo incendio).



2. La cantidad de focos no es igual a la totalidad de incendios que se presentan en un momento, pueden ser simplemente registros de temperaturas similares a las emanadas por incendios, pero procedentes de otras fuentes.



3. No todos los incendios que se presentan en un momento dado son registrados por los satélites (en ocasiones la presencia de nubes y a topografía podrían ocultar los

incendios).

¿Cómo avanza la emergencia en los cerros orientales de Bogotá?

Las autoridades continúan conteniendo la emergencia, iniciada este lunes a la altura de la Calle 70, con herramientas manuales y con sistema de aseguramiento de agua. Asimismo, atienden la situación en el cerro ubicado a la altura de la calle 49, en la parte posterior de la Pontificia Universidad Javeriana.

Más noticias

ÚLTIMAS NOTICIAS