Manuela, de vencer el cáncer a ser 'reina' del tenis de mesa en juegos paranacionales

Hace unos años, cuando era apenas una niña, María Manuela Celis García luchaba contra el cáncer en Manizales. Con el apoyo constante de sus padres, Francisco Javier y Martha Yaneth, y de sus hermanos Luisa Fernanda y David Alejandro, dio la batalla y la ganó, aunque la enfermedad se quedó con su pierna izquierda.



Hoy, a los 24 años de edad, Manu, como le dicen sus familiares y amigos, acaba de coronarse como la 'reina' del tenis de mesa de los Juegos Paranacionales Eje Cafetero 2023. Ganó cuatro medallas de oro y se subió en lo más alto del podio en todas las modalidades en que participó.



El logro de esta manizaleña, que representó al departamento de Caldas, cobra más relevancia si se tiene en cuenta que fueron sus primeros juegos paranacionales, y que solamente lleva dos años y medio jugando el popular "pimpón".

Llegó al tenis de mesa por casualidad

Antes de que le diagnosticaran el cáncer, Manu practicaba el patinaje de pista. Era su deporte preferido y se sentía completamente feliz entrenado y compitiendo en el patinódromo ubicado en la Unidad Deportiva Palogrande de la capital de Caldas.



Después de que superó la enfermedad, Manu no se interesó por ningún deporte en particular y se dedicó a terminar el bachillerato —que debió interrumpir en varios momentos para someterse a sus tratamientos médicos— y hacer una carrera universitaria.



El tenis de mesa llegó a la vida de Manu de manera casual. Estaba en un centro comercial de Manizales, cuando una mujer se le acercó y le preguntó: "¿Tú usas prótesis? Ese día Manu no estaba utilizando las muletas. Ella le respondió: "Sí, ¿por qué?". "Porque estamos buscando una jugadora de tenis de mesa en condición de discapacidad", le dijo la mujer, segura de que la joven no le iba a decir que no.



Era mediados de 2021, Manu estudiaba arquitectura en la Universidad Católica de Manizales y nunca había tenido en sus manos una raqueta de tenis de mesa. Sin embargo, la respuesta fue un sí e intercambiaron contactos para agendar el primer entreno.

Manuela Celis (de gafas, a la derecha), en el juego de dobles femenino. Foto: Archivo particular

La mujer que le hizo a Manu la propuesta que le cambió la vida, es la metodóloga de la Selección Caldas de tenis de mesa para deportistas discapacitados, Natalia González. Ella ha sido un gran apoyo para la ahora nueva promesa del deporte caldense de personas con movilidades diversas.



Un aspecto triste de la llegada de Manu a su nuevo deporte es que remplazó a una tenimesista que falleció por Covid-19.

Llegó el primer torneo

Manu comenzó a entrenar en julio de 2021, y obviamente le tocó arrancar desde cero. Debió aprender a tomar bien la raqueta, con su mano derecha, y a hacer el saque y a responder, con una buena técnica. Pero quizá lo más complejo fue coordinar bien sus movimientos sosteniéndose con una sola muleta bajo su brazo izquierdo. Antes, solo usaba las muletas para caminar y no puede jugar con la prótesis por el peso de esta.

Después de varios meses de entrenamiento, la primera competencia de la caldense llegó en noviembre de 2021. "Me fue fatal, pero era mi primer torneo", confesó. No tiró la toalla porque le había tomado gusto al deporte y sus entrenadores, que le vieron potencial, la animaron a seguir. Además, llevaba apenas unos meses de práctica.



El 2022 fue de entrenamientos y fogueos. Es fácil pensar que los tenimesistas discapacitados solo juegan entre sí. Sin embargo, ellos entrenan con deportistas con todas sus facultades y los partidos son intensos. Manu y sus compañeros, incluso viajan a Pereira, Dosquebradas y Cali para jugar con tenimesistas convencionales.



A finales del año pasado, Manu hizo parte del equipo de Caldas en un torneo en Facatativá (Cundinamarca). Por sus resultados en el plan de trabajo tenían previsto, sus entrenadores y ella, regresar a Manizales con una medalla, pero ella superó las expectativas: se colgó la de oro en individual y la de plata en dobles mixtos (mujer y hombre).

'Quiero llegar a la Selección Colombia'

Desde que comenzó a jugar tenis de mesa, a Manu le informaron que el primer gran objetivo era competir en los VI Juegos Paranacionales 2023, que se acaban de realizar en el Eje Cafetero. Los buenos resultados en Facatativá le permitieron a los entrenadores ponerle a Manu una meta ambiciosa, pero realista: medalla de oro en las cuatro modalidades en las que iba a participar.



La tenimesista recordó el momento en que le dijeron lo que esperaban de ella en los paranacionales como una charla técnica más. "Ellos son muy objetivos, se hace un plan de trabajo y un cronograma; son muy serios", rememoró.



Las competencias de tenis de mesa se realizaron en Expoferias, con un público que se limitaba a las familias de los deportistas. En general, los juegos paranacionales no despiertan el interés de las masas y los medios de comunicación no los cubren como lo hacen con los juegos para deportistas convencionales.



Manu contó con la compañía permanente de sus papás y amigos cercanos. Durante sus partidos, la deportista hablaba con ellos y especialmente con su padre, Francisco, quien le decía que estuviera tranquila, calmada, que ya sabía qué hacer, aunque él, nervioso, no dejaba de caminar alrededor del escenario.

Manuela y sus padres, Francisco Javier y Martha Yaneth. Foto: Archivo particular

Y Manu alcanzó el 100 por ciento de los objetivos: Obtuvo medalla de oro en individuales, en dobles femenino con sus compañera Sandra Cuervo, en dobles mixtos y en equipos.

En el 2024, Manu quiere hacer parte de la Selección Colombia para representar al país en los VIII Juegos Parapanamericanos Barranquilla 2027. A pesar de los increíbles resultados en estos juegos paranacionales, no está deslumbrada. Quiere ejercer su profesión como arquitecta y seguir entrenando para las competencias que vienen.



Parte de su preparación consiste en ver videos de las mejores tenimesistas del mundo, que son de China, Holanda y Francia. A las argentinas y las brasileñas, que son las más destacadas de la región, las tiene más cerca y ya se propuso enfrentarlas en sus primeros torneos internacionales, esa su siguiente meta.



