Manolo Azuero es designado como alcalde encargado de Bucaramanga

Luego de que la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación confirmara la suspensión provisional de tres meses del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, la Gobernación de Santander designó como mandatario encargado a Manolo Azuero, quien se desempeña como Jefe de Gobernanza de la alcaldía de Bucaramanga.



La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa le había impuesto a Hernández un fallo de primera instancia el 28 de noviembre pasado, luego de que el mandatario golpeara a un concejal de esa ciudad.

Aunque se le notificó la decisión este jueves, Azuero aseguró que le había sido encargada esta misión desde el pasado miércoles 8 de mayo, cuando el Consejo de Estado tumbó la tutela que mantenía en el cargo al mandatario bumangués.



"Me llegó una carta de la Gobernación con fecha de hoy diciendo que el alcalde está suspendido a partir del 8 de mayo y que yo estoy encargado entonces desde el 8. Esto no afecta en nada el normal funcionamiento de la administración, las obras, las licitaciones y los actos administrativos que se adelantaron durante los últimos cinco días los voy a volver a radicar según las normal, no hay impacto para la ciudad", aseguró Manolo Azuero.

yo no nací siendo alcalde y me voy inmediatamente pero tienen que ser precisos no babosos FACEBOOK

TWITTER

Según el documento que dio a conocer la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, resuelven, "confirmar la medida cautelar impuesta por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, en auto del 29 de noviembre de 2018, consistente en la suspensión provisional del cargo del señor alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández Suarez, por el término de tres (3) meses, sin derecho a remuneración, acorde con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia".



Una vez se conoció este documento de la Sala, el suspendido alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, aseguró que se iría inmediatamente cuando fueran claros “Las resoluciones de suspensión tienen una fecha de arranque y de terminación y un encargado, que digan eso que escriban lo que toca, yo no nací siendo alcalde y me voy inmediatamente pero tienen que ser precisos no babosos” enfatizó Hernández.



Según Manolo Azuero, se desempeñará como encargado del municipio hasta que el Gobernador elija alguien de la terna que presentó el comité inscriptor del movimiento por el cual fue elegido Hernández, "seré alcalde encargado hasta que el gobernador elija al de la terna", informó Azuero.



El documento donde notificaron a Manolo Azuero como alcalde encargado dice que la suspensión que le queda por cumplir al mandatario es de dos meses y 12 días.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga @mariasrodriguez