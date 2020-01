Insultos a comunidad LGBTI+ generan indignación en Manizales

Manizales es una ciudad catalogada por algunos como ‘conservadora’ y, por esto, no ha sido ajena al enfrentar debates relacionados a la diversidad sexual y la inclusión de la comunidad LGBTI en la sociedad.

Hace tres semanas estuvo en el centro de la discusión Matilda Golzáles Gil, la secretaria de la Mujer y Equidad de Género de la capital caldense, quien es transgénero. Después de mucha discusión sobre la debida permanencia o no en su cargo, el Alcalde de la ciudad la ratificó.

Desde ayer, el tema de controversia es una publicación hecha en una revista deportiva llamada ‘Pelotazos’. En esta, se insulta a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y a su esposa, Angélica Lozano.



El texto, que no está firmado, inicia diciendo: “Claudio López: el nuevo alcaldesito de Bogotá”, y crítica la decisión de la alcaldesa de la capital colombiana de usar el Esmad solo en casos de extrema necesidad. Además, refiere que los mismos ‘bandidos’ contra los que no usa este equipo especial, son “capaces de meterse hasta la casa de su noviecita, Angélica Lozano, y hasta violarla”.



El insultante texto desató una oleada de críticas contra el autor anónimo y la revista. Además, volvió a poner sobre la mesa el trabajo pendiente en inclusión y sensibilización frente a identidad y preferencia sexual que existe en la capital de Caldas. Así lo aseguró Carlos Buriticá, director de la corporación El Faro, dedicada a la defensa de Derechos Humanos.



“La cuidad no ha hecho un trabajo serio ni sistemático para promover el respeto por la diversidad; la pasada administración hizo actividades que lo que hacen es reafirmar los estigmas sobre la población LGBTI. Los reinados de belleza ‘trans’, por ejemplo, solo recalcan el imaginario de que los hombres gay quieren verse como una mujer”, apuntó el activista.



Para Buriticá falta educación y sensibilización, puesaunque hay lugares donde se puede actuar en libertad- hay otros en los que siguen existiendo prejuicios.

“El caso de mayor discriminación es el de las chicas transgénero que ejercen el trabajo sexual, se les limita el tránsito, se les confina a estar en la galería. En 2019 hubo cuatro denuncias por abuso policial”, enfatizó Buriticá.

Sobre la necesidad de pedagogía coincide la secretaria de la Mujer y Equidad de Género, Matilda Golzáles, quien en la entrevista concedida a EL TIEMPO el pasado 17 de enero, aseguró que es uno de los temas que se reforzará en la ciudad.



“Queremos tener una conversación con los hombres, porque hay mucho trabajo que se ha realizado con mujeres -que es importante y hace falta mucho más- pero no estamos haciendo nada si no trabajamos en cambiar las conductas de la sociedad y la forma en la que nos estamos relacionando”, apuntó la funcionaria en dicha ocasión.



Hay una cosa más en las que ambos están de acuerdo, y es la discusión sobre la inclusión y el respeto por la diferencia que era necesaria en la capital caldense, pues ha puesto a la comunidad a cuestionarse.



Buriticá expresó que celebra que los medios están hablado sobre el tema “y no se tapa nada”, mientras que González, por su parte, agregó que el debate le parece un gran oportunidad para “repensar cuál va a ser el consenso que vamos a tener con quienes son y piensan diferente, y cómo vamos a discutir estos temas sin llegar al irrespeto o la violencia”.

LAURA USMA

Para EL TIEMPO

MANIZALES