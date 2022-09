En un video quedó registrado el ataque con pegante tipo boxer que un hombre hace en contra de una joven, en calles de un barrio residencial de Manizales. En la grabación se ve cómo el sujeto, por la espalda y de un golpe, vacía sobre la cabeza de la víctima esta sustancia potencialmente peligrosa.



EL TIEMPO habló con la joven afectada, quién es oriunda del municipio de La Merced, Caldas, y que está en la capital cursando su carrera universitaria. El ataque se dio sobre las 6:40 de la mañana de este lunes, cuando Marisol Bedoya Martinez se dirigía a sus clases.

Marisol Bedoya Martinez aseguró que no conoce al hombre que la atacó, pero que lo veía cerca a su casa y la estaba siguiendo hace casi tres semanas. Foto: Cortesía Marisol Martinez

"Yo solo sentí el golpe en la cabeza y después un ardor que quedaba. Me ha dado mucho dolor de cabeza y se me ha caído la mitad del cabello. Me arde el cuero cabelludo y la cara, es una sensación desesperante. Ya fui a la valoración médica e interpuse la denuncia, ahora esperamos la colaboración de la gente para encontrarlo", expresó la joven.



Bedoya Martinez aseguró, además, que no conoce al hombre que la atacó, pero que lo veía cerca a su casa hace varios días.



"Él me venía siguiendo hace 20 días. Yo lo empecé a ver rondando por el sector y lo reconocí cuando sucedieron los hechos. No sé si alguien lo mandó. Ahora estoy a la espera de la investigación porque siento miedo e inseguridad", narró la estudiante.



Un tarro de solución (boxer) le echaron sobre su cabeza a una joven universitaria de #Manizales. Hoy denunció a su agresor y pide que ayuden a encontrarlo. Atentos a lo que @PoliciaMzales informe sobre la investigación.@ColombiaET @ELTIEMPO pic.twitter.com/BQ0lIvsQ6d — Laura Usma Cardona (@Laurau_c) September 20, 2022

Síntomas como dolor de cabeza, vómito y ardor persisten en el cuerpo de Marisol, además de su preocupación porque el hecho se repita. Ahora, asegura, está a espera de respuesta por parte de las autoridades.



Al momento, estás no se han referido al caso. Sin embargo, es de precisar que la denuncia formal del hecho se presentó en la mañana de este martes.

