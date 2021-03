Un muerto y dos heridos dejó ataque de abejas en Manizales

Un adulto de 71 años de edad murió este martes luego de ser atacado por un enjambre de abejas en la vereda Cuchilla del Salado, zona rural de Manizales.



De igual forma, dos personas que estaban con el hombre fueron trasladadas a un centro asistencial, pues también las abejas los atacaron.



La víctima mortal fue identificada como Francisco Antonio Martínez y, de acuerdo a lo informado por la Unidad de Gestión del Riesgo (URG) de Manizales, murió a raíz de un shock anafiláctico.



“Las personas estaban adecuando un terreno cuando fueron atacados por los insectos. Los bomberos alejaron a las abejas con la ayuda de humo”, señalaron desde la UGR.



Según el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, el reporte del ataque llegó sobre las 2:00 de la tarde, pero cuando sus hombres llegaron al sitio, esta persona ya había fallecido.



“Las tres personas se encontraban en una de las fincas de esa zona cafetera y no se percataron que había un enjambre ya constituido, lo tocaron y fue ahí cuando se presentó el ataque. El fallecido fue picado en todo el cuerpo, a tal punto que murió en el sitio de la emergencia”, manifestaron.

Óscar Ospina, profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, precisó que en esta zona del departamento hay dos especies de abejas, tanto las usadas para explotación como las africanizadas.



“Normalmente, lo que ocurre es que ambas, mientras tengan un buen manejo por parte del apicultor no revisten mayor problema, pero cuando, se apartan de la colmena y hacen unos enjambres aparte, los cuales son causantes de este tipo de problemas”, señaló.



Ospina sostuvo que las muertes relacionadas a este tipo de casos no siempre se dan por la cantidad de picaduras que reciba la víctima o por la especie que lo haga, sino por el nivel de sensibilidad de la personal



“Las muertes no necesariamente son provocadas por las abejas africanizadas, sino que se relacionan con la sensibilidad. Si una persona muy sensible a la toxina puede morir con una o dos picaduras. Otra, con más resistencia, puede soportar muchas”; añadió el profesional.



Ante este tipo de situaciones que, usualmente son accidentales, Ospina recordó que lo más importante es ser precavidos y alertar a las autoridades de la presencia de este tipo de enjambres para que les puedan dar correcto tratamiento.



“Algunas recomendaciones a tener en cuenta cuando hay cercanía con un enjambre son: no usar perfumes o jabones muy fuertes, usar ropa de colores neutros, nada muy subido porque eso las estresa y se tornan agresivas; algo muy importante es no molestarlas porque ellas van a defender su territorio”, añadió el profesional de Corpocaldas.



