Una persona fallecida y siete heridos dejó un incendio presentado en la mañana de este miércoles en un Centro de Atención Transitoria a sindicados en Manizales. Tras la emergencia, desde la ciudad piden que se les apoye en la ampliación de la cárcel de varones que, actualmente, presenta hacinamiento.



En medio de la emergencia, del lugar se lograron evacuar un total de 96 personas, en el lugar permanecían 97, todas a la espera de resolver su situación legal: recibir condenas, ser trasladados a la cárcel o ser dejados en libertad. Por ese motivo, autoridades han pedido acciones urgentes que puedan ayudar a mitigar esta situación.



(Siga leyendo: Un muerto y siete heridos por voraz incendio dentro de una URI de Manizales).

El alcalde de los manizaleños, Carlos Mario Marín, señaló que hace más de un año la Alcaldía y la Gobernación de Caldas destinaron recursos para construir un nuevo pabellón en el centro penitenciario. Sin embargo, este no ha podido realizarse porque todavía no cuenta con autorización de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).



“La Alcaldía de Manizales destinó 1.000 millones y la Gobernación de Caldas 2.000 millones para construir este pabellón. Sin embargo, hasta ahora la USPEC no nos ha autorizado realizarlo. Esperamos esta respuesta para iniciar cuanto antes las obras”, expresó el mandatario.



(Le recomendamos: Niña de 9 años asesinada en Ibagué junto a su tío habría sido víctima de abuso).



Mientras tanto, señaló, la administración prestará servicios de atención psicosocial a las familias de las personas heridas y del fallecido, identificado como Cristian Camilo Pamplona, de 34 años, quien se encontraba condenado y a la espera de traslado por parte del INPEC.

Incendio provocado desde adentro

De acuerdo a lo informado por las autoridades, la conflagración se inició sobre las 9:00 de la mañana al interior de una celda. En ese momento, los bomberos se dirigieron a la zona con un carrotanque, máquina extintora y bomberos para socorrer la situación, mientras que Policías de la Unidad evacuaban a los detenidos.



“En la celda de la conflagración estaban ocho hombres privados de la libertad: uno murió y los siete restantes resultaron heridos. La actuación rápida del organismo de socorro permitió evitar que este hecho trascendiera con efectos mayores”, informó Alexa Morales, directora técnica Unidad de Gestión del Riesgo.



(Más: 'Brujos' y saqueadores de tumbas no dejan descansar en paz a muertos de Armero).



La funcionaria señaló, igualmente, que técnicos del Cuerpo Oficial de Bomberos tomaron muestras, fotografías y algunos testimonios para establecer las causas del siniestro.



Respecto a los heridos, se conoció que tres ya fueron dados de alta. Se trata de Juan Camilo Morales Ochoa, de 27 años, quien presentó quemaduras en su rostro; Jhon Alejandro Quintero Ospina, de 22 años, que registró quemaduras en el rostro y Sergio Medina García, de 22 años, que sufrió quemaduras en el hombro derecho y el antebrazo.

Más noticias

Cerca de 1.000 hectáreas de bosques del Indio Acostado se quemaron

Video: balacera entre ladrones y hombre dentro de supermercado de Barranquilla

MANIZALES