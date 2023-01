En menos de 24 horas, los manizaleños agotaron las monedas de 10.000 pesos conmemorativas que sacó el Banco de la República. La constante durante la tarde del martes y la mañana de este miércoles fueron las filas.



Centenares de personas hicieron ‘cola’ a las afueras del edificio, ubicado en pleno centro de la capital caldense y muchos se quedaron con las ganas de adquirirla.



De acuerdo a lo informado por la entidad, que en Manizales funciona como Agencia cultural, a la ciudad llegaron alrededor de 1.000 ejemplares, de los cuales ya no queda ni uno.



“La quería porque me parecía muy bella y con un mensaje alusivo a una mujer que representó grandes cambios para el país. No se pudo comprar ahora, pero seguro que en unos días la podremos adquirir por medio de otros, aunque seguramente más costosa”, dijo Mateo Cardona, uno de los manizaleños que se acercó al Banco cuando ya no quedaban ejemplares.



La moneda, que incluye leyendas como "200 años del sacrificio de la heroína", busca exaltar la figura de la heroína más popular de la Independencia de Colombia: Policarpa Salavarrieta, según explicó el Banco de la República.



En todo el país se pusieron a la venta cerca de 20.000 monedas, pero en varias ciudades la compra ha sido masiva.

¡Presentamos la moneda del Bicentenario del sacrificio de la heroína nacional Policarpa Salavarrieta!

Su valor nominal será de $10.000 y en el anverso encontrará la imagen de "La Pola", basada en un retrato de 1855 del pintor José María Espinosa. pic.twitter.com/ueExcfxtgw — Banco República 🇨🇴 (@BancoRepublica) January 10, 2023

