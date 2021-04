Manizales también tendrá confinamiento este fin de semana

Ante la alerta roja hospitalaria que declarada Caldas desde hace una semana, la Gobernación decretó nuevamente un toque de queda extendido durante el fin de semana en los cinco municipios de mayor población y con más número de casos de covid-19.



Se trata de Manizales, Villamaría, Neira, Chinchiná y Palestina.



El decreto indica que hay restricción de la movilidad entre el viernes 16 de abril a las 6:00 de la tarde hasta el lunes 19 a las 5:00 de la mañana. Además, habrá un pico y cédula unificado en estos cinco municipios que regirá desde el 19 de abril hasta el próximo dos de mayo.



“Esto incluye a los menores de edad, es igual de estricto que para los adultos. El decreto tiene excepciones muy concertadas, entre ellas está la cadena básica de alimentación, servicios públicos y de urgencia y el mercado cafetero, sector vital para esta zona del departamento”, señaló el secretario de Gobierno de Caldas, Jhon Jairo Castaño.



En cuanto a la ley seca, Castaño precisó que no está prohibida la venta, pero sí consumir licor en espacios públicos, además de reuniones familiares o de otra índole que conlleven a aglomeraciones.



En el caso de los restaurantes, solo podrán operar por medio de domicilios. Los hoteles, por su parte, no podrán recibir visitantes nuevos entre el viernes a las 6:00 de la tarde y el lunes a las 5:00 de la mañana, solo podrán operar con huéspedes previamente hospedados allí.



En cuanto a la compra de elementos de primera necesidad, podrá ir un miembro de la familia. Así mismo, solo una persona podrá salir a pasear a los animales de compañía.

Las medidas, si bien son para esta zona del departamento, también pueden aplicarse en cualquier otro municipio que lo desee, pues se espera que con esto se reduzcan los contagios que ha aumentado en un 200 por ciento en las últimas dos semanas.



“Caldas atraviesa una fase crítica de la pandemia, algo que no habíamos tenido que ver en otro momento desde la llegada del virus. Con esto queremos que los infectados se alejen de los sanos y los sanos se cuiden. Nosotros ponemos las normas, pero es necesario que la comunidad apele al autocuidado”, indicó el director de la Territorial de Salud de Caldas, Carlos Iván Heredia.



Caldas, al momento, tiene una ocupación de camas UCI del 86 por ciento, mientras que Manizales se encuentra en el 89 por ciento.