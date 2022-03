Mauricio Prieto tiene una familia poco convencional. Su casa, ubicada en el barrio 20 de julio de Manizales, la comparte con sus 15 perros y dos gatos. Mascotas que fueron llegando a su vida en diferentes circunstancias y que, vivida la cuarentena, no fue capaz de dar en adopción.

No tiene novia, renunció a la vida nocturna y tampoco bebe. Trabaja desde su casa y se resignó a no tener sofá, todo porque su numerosa familia de peludos ha dañado más de uno y lloran a ladridos cuando se ausenta por mucho tiempo.



“No tengo novia porque es muy difícil encontrar una persona que ame tanto a los animalitos como yo; además que acepte una vida como la que he adoptado para darles lo mejor. Ya no pienso en mí, pienso en ellos”, le dijo Prieto a EL TIEMPO.



Su historia de amor con Sara, Ángel, Laura Itsman, Noé, José, Príncipe, Alegría, Furia, Luna, Marly, Azul, Sofia, Génesis y Argos, sus 15 perros, y Feliz y Pechi, sus dos gatas, empezó hace nueve años, cuando llegó a radicarse en Manizales.



En la ciudad encontró empleo y puso su casa como hogar de paso de animalitos maltratados y abandonados. Recibía, alimentaba y recuperaba, y después daba en adopción. Fue así hasta el 2019, cuando problemas personales le impidieron seguir buscando nuevos hogares para ellos.



“Pasaron mil cosas y cuando menos pensé me había llenado de perritos. Los cuidé todo ese tiempo y después llegó la pandemia; nos encerraron y vivimos todo ese proceso juntos. Después de eso me sentí incapaz de entregarlos”, contó Prieto.



Este amo de 17 mascotas, asegura que ellos son como hermanos y cuando intentó enviar a uno a un nuevo hogar se lo devolvieron en una semana porque no comía y lloraba todo el tiempo.



“Ellos son una familia, tienen un contacto muy estrecho y sé que se morirían de tristeza. Yo ya decidí que los conservaré a todos y haré lo que esté en mis manos porque sea en buenas condiciones”, agregó.



No le es fácil conseguir una vivienda donde acepten su particular compañía, por eso busca construir su propia casa en un lote que compró en una zona rural de Manizales. El proceso está en veremos por cuenta de un problema de uso de suelos que no tuvo en cuenta quien le vendió a él y a otras 140 personas, pero no desiste.



“Es un lote de 10 x 30, voy a construir una casa en material liviano en un tercio y el resto será para ellos. Quiero dejar de pagar arriendo porque puedo garantizar comprar el concentrado que, como todo, subió de precio”, mencionó.



Además de su trabajo remoto, Mauricio hace casas para perros, gatos y aves que le permiten conseguir dinero para mantener a su numeroso hogar. Hace poco abrió la cuenta de Facebook (Mi gran familia) por donde empezará a promoverlos y a contar historias cotidianas, lo que también empezó a hacer por su cuenta en Tiktok, en donde aparece como @Maurixioprieto.



LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES