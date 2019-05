Manizales tendría fondo para la salud de venezolanos

Un fondo - cuenta humanitario para la atención en salud a los migrantes venezolanos que residen en Manizales fue el proyecto de acuerdo que aprobó, por unanimidad, la Comisión Segunda o de Presupuesto del Concejo de Manizales.

El fondo -que estaría aprobado a finales de mayo, en las sesiones extraordinarias de esta corporación- sería la manera en que el municipio podría administrar los recursos que el Gobierno Nacional ha destinado para esta población, ya que no contendrá recursos del municipio.



“Si no creamos el fondo estaríamos renunciando a dinero que la Nación entrega a los municipios para la atención integral en salud de los migrantes y Manizales no es ajena a esta problemática humanitaria”, indicó el concejal Orlando Quiceno Gallego, proponente del proyecto.



Según Quiceno, el Gobierno Nacional determinará una EPS con la que hará un convenio para la atención y será el municipio, a través de la Secretaría de Salud, la que administre los recursos.



El monto del fondo todavía se desconoce porque será proporcional al número de venezolanos que habitan en la ciudad y que cumplen con los requisitos exigidos.



Hasta diciembre de 2018, cuando la Personería Municipal realizó el último censo, los venezolanos en esta capital eran unos 1.000, pero hoy, la tendencia ha sido al aumento. Así lo manifestó Germán Montoya, director de la fundación Sin Fronteras Manizales.

“Hace unos meses eran solo los padres con uno o dos niños, ahora se vino el núcleo familiar completo. Es decir, si eran cuatro ahora son ocho o diez personas por familia. Si así está la tendencia hoy deben ser entre 1.500 y 1.800”, explicó.



Más de 1.000 personas en “muy malas condiciones de salud”, según Montoya, quien agregó que son múltiples las situaciones que enfrentan. “Ayer conocí el caso de una familia a la que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), le quitó la patria potestad de sus dos hijos y los entregó a unos padres sustitutos porque no tenían ninguna vacuna”.



Montoya, quien ha acompañado a los migrantes residentes en Manizales, señaló que, de la población censada, cerca del 40 por ciento son menores de edad, por lo que este fondo va a ser “vital” para ellos. “Desnutrición y otras enfermedades relacionadas a la mala alimentación hacen que sus condiciones sean realmente críticas y, ante la falta de dinero, solo les queda aguantarse cualquier enfermedad. Entre otras cosas, porque no tienen idea a dónde recurrir”, añadió.



Cabe resaltar que tanto la administración municipal como la fundación Sin Fronteras ya han hecho varias brigadas de salud en las que se brinda atención médica general, psicológica y de odontología a esta población.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO