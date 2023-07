La Fiscalía reveló cómo cinco miembros de una misma familia y dos personas más allegadas a estas conformaban y operaban una red de trata de personas que explotó sexualmente a varias mujeres de Manizales.



Según pudo establecer la entidad, las víctimas eran mujeres jóvenes y físicamente atractivas para quienes había vacantes bien remuneradas en ciudades de Chile. La oferta era tan buena, que hasta les daban los tiquetes y les ayudaban a sacar el pasaporte.



Los miembros de esta familia, que comparten el apellido Gonzáles, engañaron, según informó la Fiscalía, a por lo menos 27 mujeres de zonas vulnerables de la capital caldense.

En esos mismos recintos habrían sido obligadas a sostener relaciones sexuales con hombres que las contactaban a través de dos sitios web

"Fueron acreditadas 27 víctimas, cuatro de ellas entregaron sus testimonios e indicaron que permanecieron encerradas en inmuebles, hacinadas en una pequeña habitación en medio de precarias condiciones de salubridad que atentaban contra su dignidad personal. En esos mismos recintos habrían sido obligadas a sostener relaciones sexuales con hombres que las contactaban a través de dos sitios web", indicó Hugo Tovar Pérez, director especializado contra las violaciones de Derechos Humanos de la Fiscalía General de La Nación.



Las víctimas sobre las que se tiene conocimiento comparten cierto perfil: mujeres jóvenes, con atractivos físicos, de barrios vulnerables y en búsqueda de mejores ofertas laborales. Se conoció que los sectores eran, en su mayoría, barrios de bajo nivel socioeconómico ubicados en cercanías al centro de la ciudad.



"La red ubicaba a las víctimas en sectores marginales de la ciudad. Al parecer les tramitaban los pasaportes, les proporcionaban los tiquetes aéreos para trasladarlas de Pereira a Bogotá y, posteriormente, a Chile, donde les retenían los documentos y las ubicaban en casas de lenocinio en las ciudades de Osorno, Puerto Montt y Temuco", apuntó Tovar.



El modus operandi de esta red era similar al que se han conocido en otras de trata de personas: engaño, explotación, deudas y amenazas. Y es que, de acuerdo a lo que pudo establecer la Fiscalía, a las mujeres se les fijaban una deuda que iniciaba en cinco millones de pesos que correspondería a los gastos de los pasajes aéreos.



Pero no era solo eso, iba aumentando por los gastos de manutención desde que llegaban a Chile y, además, les ponían multas económicas cuando se negaban a prestar los servicios sexuales a algún cliente.

"Cuando llegaban clientes en malas condiciones higiénicas nos decían: 'Echese harto perfume y piense que va a ganar dinero y le va a mandar a su familia'. Así soportábamos el olor y la falta de aseo de muchos clientes. No podíamos negarnos", narró a la Fiscalía una de las víctimas.



Las jóvenes afirmaron a los investigadores que les exigían grabar videos con contenido explícito mostrando la cara y aseguraron que los registros obtenidos eran usados como método de intimidación para que no escaparan. La estructura ilegal los amenazaba con enviarlos a sus familiares para generar vergüenza y a las autoridades migratorias de Chile para que fueran detenidas y expulsadas.



"Entonces me haces un favor y me pagas la deuda, yo te llevo a migración y digo: mire esta niña entró aquí como visita mía y ella ya no va a estar aquí como turista, yo la voy a devolver para que no sea una carga para mí. El día que yo vaya a migración, ¡ay mami!", decía alias Betty, una de las cabecillas de la red en uno de los audios de prueba que presentó la Fiscalía.



Luego del proceso de investigación, en el que se obtuvieron otros 350 audios, las autoridades colombianas pudieron detectar el entramado criminal y, finalmente, lograr la captura y judicialización de este ‘clan familiar’ el pasado 9 de abril.



Abuela, madre y nieto, las fichas del ‘clan’



La red era conformada por personas cercanas, madres, esposos y hasta hijos se dedicaron a este negocio por lo menos tres años, desde 2019.



Beatriz Elena Marín González, alias Betty, era la presunta articuladora y encargada de la captación y traslado de las víctimas. Su hermana, Martha Yolanda Marín González, sería la responsable de recoger las jóvenes en Manizales y acompañarlas a Chile, donde también asumía la administración de los inmuebles en los que permanecían retenidas las víctimas.

María Lucena González Ríos, madre de ambas, fue capturada por supuestamente ser la encargada de recibir giros de Chile y distribuirlos entre los demás integrantes del ‘clan’. Con estos dineros ubicaban, captaban y enviaban a más víctimas.



Entre los procesados también está Cristian Javier Marín González, hijo de ‘Betty’ y quien sería el encargado de la selección y traslado de las mujeres. También fue capturado Jorge Eliecer García Pineda, esposo de Martha Yolanda, quien estaría involucrado en la recepción de dinero de Chile y encargado de darle apariencia de legalidad.

30 de julio, Día Mundial Contra la Trata de Personas Con la representación realizada por jóvenes del IDIPRON (Instituto Distrital para la Protección de la niñez y la juventud) se conmemoro en el centro de Bogotá el día mundial contra la trata de personas. Autoridades colombianas reciben aproximadamente 225 denuncias por trata de personas. Así lo indica la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Finalmente, fueron judicializados William Javier Aguirre Pinilla y Sindy Lorena Cepeda Salinas, una pareja de esposos conocida como ‘los rolos’. Ellos son señalados de ser los responsables de comprar los tiquetes aéreos para trasladar a las jóvenes. Aunque no son miembros de la familia, sí eran considerados allegados a esta.



Estas siete personas fueron capturadas en Manizales y Bogotá y fueron imputadas con diferentes cargos según el rol que tenían. Entre los delitos por los que aún están en proceso judicial y sobre los que no tienen condena, están: trata de personas, concierto para delinquir agravado, tortura y lavado de activos.



Es de precisar que las tres mujeres de la familia –la madre y las dos hijas- aceptaron cargos.

LAURA USMA CARDONA y DUVÁN ÁLVAREZ

Redacción NACIÓN - EL TIEMPO