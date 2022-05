Toda una controversia se ha generado en las últimas horas en Manizales por cuenta de un fallo de un juzgado en el que se ordena retirar del barrio Chipre todos los locales tipo tráiler que están ubicados al costado del Monumento a los Colonizadores. La decisión se da por una acción popular interpuesta por un particular que argumenta que se está violando el espacio público.

El disgusto se presenta porque se acabaría el comercio del sector y se afectaría el empleo de alrededor de 100 personas que trabajan en esta zona de turismo famosa por permitir ver con claridad los atardeceres que caracterizan a la ciudad.

Estamos muy preocupados por el impacto que esto puede tener, somos 14 tráileres y ocupamos a 100 personas en una zona que logramos recuperar

"Estamos muy preocupados por el impacto que esto puede tener, somos 14 tráileres y ocupamos a 100 personas en una zona que logramos recuperar, porque allí, como la gente de la ciudad sabe, había presencia de consumo de estupefacientes, era insegura y se rescató para ser un espacio cultural y turístico que reconocen propios y visitantes", dijo Jon Fredy Villa, una de los propietarios que se vería afectado con la medida.



Las voces de apoyo de la comunidad no se han hecho esperar, pues, aunque no está reglamentado legalmente el uso de los suelos, los negocios ubicados allí ya son tradicionales. Como es el caso de 'La Chapolera', un café diseñado en un jeep clásico que vende bajo ese modelo y en ese sitio hace más de 10 años.



"¿Por qué no dejan trabajar a la gente? ¿Qué daño le hace al señor (el demandante) esos negocios?", son algunos de los reclamos constantes en redes sociales desde que se conoció el fallo y al cual se suman los propietarios de estos negocios.

Así se vive la noche el barrio Chipre, en la zona de los tráileres, lo cual lo ha convertido en un atractivo turístico. Foto: Laura Usma Cardona

Necesita regulación y estamos dispuestos a hacer lo que un juez pida y que sea un arreglo que beneficie a todas las partes

"Pagamos impuestos como declarantes, tenemos servicios públicos y los pagamos; le cumplimos con el pago a los colaboradores; además tenemos permisos de la administración pasada que esta no quitó, así que no es ilegal del todo. Necesita regulación y estamos dispuestos a hacer lo que un juez pida y que sea un arreglo que beneficie a todas las partes", indicó Villa.



Entre las acciones mencionadas por el comerciante, está la redistribución del espacio en la misma zona y hasta la adecuación de baños públicos, tema que también refiere el fallo. "Si la Alcaldía no lo hace, nosotros lo asumimos, porque lo que queremos es seguir trabajando y más después de las pérdidas que dejó la pandemia", agregó.



Si bien el fallo indica que la Alcaldía tiene seis meses para desarrollar todos los trámites administrativos, de control y policivos necesarios para el desalojo, los comerciantes esperan lograr por vía legal que el proceso no deba hacerse.



"Nos estamos apoyando en el Concejo, la Personería y abogados particulares que nos representan. Esperamos poner un recurso de revisión del fallo porque este no es claro y no da soluciones. A nosotros, siendo los directos implicados, ni siquiera nos involucraron en el proceso", agregó Villa.



Respecto a la decisión del juez, la Alcaldía manifestó que está obligada por ley a cumplir la sentencia, y que de no hacerlo se expone a procesos disciplinarios y sanciones.



"Cabe aclarar que la Alcaldía apeló el fallo en primera instancia del proceso a finales del año pasado. Por aquellos días, se reunió con los comerciantes de la zona para acompañarlos y evaluar la situación. Tras la nueva determinación judicial, el fallo quedó en firme y no admite ningún recurso, situación que deja maniatada a la Administración", explicaron.



Por el momento, se espera que los apoderados de los comerciantes logren la revisión favorable del fallo o que un estudio técnico ordenado a la Alcaldía, en un término máximo de ocho meses por el mismo fallo, dé una esperanza para mantener activo este lugar comercial de la ciudad.

