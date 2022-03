Un nuevo caso de presunto matoneo en un colegio de Manizales fue denunciado por una acudiente. De acuerdo con su relato, su hija menor de 14 años de edad ha intentado quitarse la vida en dos ocasiones por los constantes abusos de los que es víctima en su institución educativa.

"Esto se deriva de los malos tratos de sus compañeros que le gritan palabras soeces y la ofenden, pero esto llegó al límite cuando ella intentó quitarse la vida", dijo la mujer, y agregó que hasta tuvieron que internarla: "Estuvo 15 días en una clínica psiquiátrica porque fueron dos intentos de suicidio debido al bullying que sufría".



De acuerdo con la acudiente, ya puso el caso en conocimiento de las directivas del colegio. Sin embargo, pidió apoyo a los concejales de la ciudad, tras no obtener la respuesta que esperaba. "Ya les conté, pero siento que no han hecho nada. Le llamaron la atención a las personas involucradas y nada más", explicó.



Según expresó, hace público el caso para que se tomen acciones de prevención frente a estas conductas que afectan a los menores.

A veces los padres no nos damos cuenta porque ellos no quieren contar y cuando nos enteramos es demasiado tarde FACEBOOK

TWITTER

"A veces los padres no nos damos cuenta porque ellos no quieren contar y cuando nos enteramos es demasiado tarde. Afortunadamente, no fue mi caso y pude ponerle un alto a las cosas, pero no siempre es igual. Hoy pido que se haga lo posible por ayudarnos", señaló la mujer.



Este caso se conoció luego de que una madre de familia denunció ante el Concejo de la ciudad que su hijo había muerto, al parecer, producto de un golpe con una puerta que recibió al interior de la institución en la que estudiaba y cuyos hechos siguen en investigación.



(Lea esta historia aquí: Mamá denunció que su hijo murió tras golpe que recibió en su colegio)



Al parecer y según ha manifestado su madre, varios menores de edad le hacían bullying al menor de 11 años, situación que conoció la madre varios días después de que se complicara la situación de salud de su hijo quien falleció el pasado 11 de marzo.

MANIZALES