Manizales mejora en accidentalidad vial, pero tiene retos en movilidad

Manizales es el municipio del país que más redujo la accidentalidad vial en el primer semestre del año. La capital de Caldas es segunda en el listado nacional después del departamento del Amazonas. Ambas presentaron una disminución superior al 60 por ciento comparado con el mismo periodo del año anterior.

El informe fue entregado a la administración municipal por la Policía de Tránsito Nacional. En este se destaca que la ciudad pasó de 347 siniestros viales en 2018 a 130 en 2019.



El secretario de Tránsito de Manizales, Carlos Alberto Gaviria, manifestó que el logro es producto de las campañas de sensibilización. “Esto es el fruto de las constantes visitas a colegios y escuelas. También a las jornadas en fábricas en las que concientizamos a los motociclistas. Ahora adelantamos jornadas en las noches para trabajar con quienes conducen borrachos”, mencionó Gaviria.



El funcionario comentó, además, que pese a que muchas decisiones no han sido bien recibidas por la comunidad, han dado resultado. “Se critica mucho la implementación de separadores y reductores de velocidad a lo largo de las principales avenidas, pero lo importante es que han dado resultado”.



A la fecha, en Manizales 22 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito. En 2018, en el mismo periodo habían fallecido 28. “La reducción de mortalidad es del 65 por ciento, así que nosotros seguiremos trabajando para tener cifras positivas, porque aquí no nos sobra ningún ciudadano”, apuntó Gaviria

A trabajar en movilidad

El programa Manizales Cómo Vamos (MCV) hizo público su último análisis sobre movilidad como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El estudio define que la ciudad requiere una movilidad rápida, adecuada y segura, aspecto en el que tiene “más retos que avances”.



Según el informe, hay constante crecimiento del parque automotor. En la actualidad hay 181.000 vehículos en la ciudad, lo que representa un aumento del 132 por ciento desde el 2009.



“Esto podríamos catalogarlo como normal, porque si aumenta la capacidad adquisitiva de las familias, buscarán comodidad. Así que lo que se debe hacer es darle beneficios a la comunidad para que no use su carro todos los días”, explicó Natalia Escobar, directora de MCV.



A este dato se suma que mientras en el 2007 se efectuaban 215.000 viajes al día en servicio público, en 2018 se realizaron 180.000. Es que Manizales es la tercera ciudad con más vehículos particulares, después de Bucaramanga y Medellín.



“Hace muchos años se está tratando de implementar el Sistema Estratégico de Transporte, pero no se ha logrado. Ahora se hace necesaria mayor voluntad política para lograrlo, pues es con lo único que se lograría desincentivar el uso de carros particulares”, añadió Escobar.



Al respecto, la administración municipal indicó que ya trabajan en la implementación del Plan Maestro de Movilidad que incluye, entre otras cosas, la peatonalización de algunas calles del centro de la ciudad, uno de los sectores con mayor congestión.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO MANIZALES