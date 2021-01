Así cayó la mujer que mandó a matar al esposo para quedarse su pensión

El pasado 16 de enero, sobre las 7:30 de la mañana, la Policía Metropolitana de Manizales recibió una llamada en la cual alertaban de un hecho de sangre ocurrido al interior de una vivienda ubicada en el barrio Alta Suiza.



Los vecinos del sector escucharon gritos de auxilio que les indicaban que algo pasaba en esa casa, donde vivía un docente pensionado del magisterio, Álvaro Antonio Chica Potes, y su esposa Yorladys de Jesús Bedoya con su hijo, hijastro del profesor.



Una vez conocieron el caso, unidades de la Policía Metropolitana de Manizales se dirigieron hasta el lugar en donde, al parecer, una persona había sido asesinada. Al llegar, las autoridades se encontraron con una aglomeración de personas a las afueras del lugar y al ingresar vieron una escena que describieron como "macabra".



Lo primero que se encontraron los investigadores fue sangre en las paredes y el piso de la casa, porcelanas quebradas en el suelo, cuadros caídos, mesas tumbadas; un escenario que denotaba que allí hubo un violento forcejeo.



Al instante observaron también un cuerpo sin vida tendido entre la sala y la cocina de la vivienda.



La mujer había intentado asesinarlo antes en dos ocasiones. En una contrató a una bruja para que lo matara lentamente y en otra pagó a un sicario que le robó el dinero. Foto: Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional en Manizales

La persona fue ultimada con un arma cortopunzante y con sevicia, pues de acuerdo con el resultado de la necropsia entregada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, la víctima recibió once puñaladas en diferentes partes del cuerpo y varios golpes contundentes en la cabeza.



Al tratarse de un homicidio, el caso fue asumido por la Unidad de Delitos Contra la Vida e Integridad Personal "Homicidios" de la Seccional de Investigación Criminal de Manizales, la unidad que ocupa el primer lugar en esclarecimiento de homicidios en el país. A la fecha, ha logrado resolver el 85 por ciento de los casos que han llegado hasta ella.



La investigación fue liderada por el intendente Juan Bedoya y el patrullero Carlos Rave, quienes -acompañados de uniformados de la Sijín, la Sipol y de la mano de la Fiscalía- esclarecieron los hechos en menos de cinco días.



Sin embargo, una vez iniciada la investigación en el sitio, las indagaciones y los hechos inmediatos, el caso tomó otro rumbo.



"Cuando llegó la esposa del señor tuvo unos comportamientos ajenos al momento que estaba pasado y que nosotros, ya con años de trabajar en este tema, notamos y llamaron la atención del equipo", explicó Rave.



¿Crimen pasional? ¿Querían robarlo? ¿Tenía deudas? ¿Era una venganza? Fueron algunas de las hipótesis que pasaron por las mentes de los investigadores y que resolvió una vez pudieron trasladar a los otros residentes de la vivienda hasta el comando de la Policía para hacer su identificación.



Barrio La Alta Suiza, de Manizales, donde ocurrió el crimen. Foto: Tomada de Google Maps

"Una vez allí, madre e hijo fueron individualizados, pues eran quienes convivían con la víctima. Cuando llegamos al sitio, el hombre decidió renunciar a su derecho de guardar silencio y dijo textualmente: 'Yo no voy a pagar por lo que no he hecho, yo sé qué pasó. Fue mi mamá; tengo un gran amor por ella, pero yo no lo voy a ir a pagar'", contó el patrullero sobre el relato.



El hijo de Yorladys de Jesús Bedoya le contó a la Policía y la Fiscalía que su madre era quien había organizado todo para matar al pensionado. Ella llevaba varios días planeando cómo le quitaría la vida a su esposo.



"Días atrás, ella le manifestó que estaba aburrida, que tenía muchos problemas con su padrastro y que lo que veía viable era matarlo. De acuerdo con lo que nos narró, él se opuso y le dijo que se podía solucionar todo de otra forma, por ejemplo, con el divorcio", dijo Rave.



Según el relato del joven ante las autoridades, su madre no solo se negó a tomar otras vías, sino que tomó 500.000 pesos -producto del trabajo de su hijo- para completar el primero de los cinco millones de pesos con los que pagaría a un tercero por asesinar a su esposo, quedarse con su pensión y un seguro que -para el día de los hechos- no estaba vigente, pero que sí la tenía como la beneficiaria del 80 por ciento del monto total.



Así las cosas, las autoridades tenían dos relatos de testigos por corroborar. Uno, que el hijastro no tenía que ver en el homicidio; y dos, que la mujer había contratado a otra persona.



Planeó el homicidio durante 15 días

70 horas de videos fueron analizadas con la colaboración de todo un equipo que revisó el minuto a minuto de cada cámara de seguridad de edificios contiguos y cercanos al lugar del homicidio.

En esta toma se ve cómo se asoma por la terraza del lugar del hecho un sujeto con buzo color gris, quien se sube al muro que colinda con la vivienda contigua y para sobre el techo de ese inmueble. Foto: Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional en Manizales En esta imagen se ve cómo desciende por el corredor de dos viviendas contiguas al lugar del hecho, el sujeto de buso color gris, pantalón negro y zapatos blancos con el fin de huir. Foto: Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional en Manizales El sujeto cae al andén. Al parecer lleva la cara tapada con una prenda negra y utiliza guantes, lo que concuerda con la inspección a la escena del crimen, donde había manchones similares a guantes. Foto: Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional en Manizales Aquí se observa cuando el sujeto que salió del inmueble lugar del hecho, se dirige por la vía pública de la avenida Kevin Ángel con dirección al Romboy de San Rafael. Foto: Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional en Manizales Finalmente, el hoy imputado emprende la huida. Foto: Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional en Manizales

Gracias a eso se pudieron establecer varios puntos: El hijastro no estaba en la casa para la hora de los hechos; la mujer le abrió la puerta al agresor y se marchó; se identificó la ruta de escape del homicida y cuánto tiempo se escondió para poder huir. Así lo narró el intendente de Juan Bedoya.



“Hay varias cámaras en el lugar. Se ve que el hijastro sale a trabajar y no regresó sino hasta cuando ya sucedieron los hechos. Seguimos todas las cámaras y él a esa hora estaba en la casa de una familiar en otro barrio. También, se ve cómo el agresor y la esposa de la víctima se encontraron en la puerta, ella salió, le abrió la puerta, él ingresó y ella se fue a caminar. La cámara que enfoca directamente a la residencia muestra cómo el agresor huyó del lugar por los techos vecinos y, luego de quedarse por un tiempo, descendió a la entrada y escapó”, relató Bedoya.



Además del material videográfico en el que se ve al hoy imputado, también está la confesión de la mujer.



"Aseguró que llevaba 15 días de haberlo conocido, tiempo que llevaban planeando todo. No sabía más que el nombre y las características físicas que correspondían a la de los videos", apuntó el investigador.

El asesino llamó a la mujer después del homicidio para decirle que todo estaba listo, solo faltaba que recogiera la gorra negra que se le cayó mientras apuñalaba a su esposo. Foto: Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional en Manizales

La mujer también contó que una vez el hombre asesinó a su esposo, la llamó y le dijo: "Listo, ya estuvo", y le especificó que tenía que recuperar una gorra negra que había quedado en el lugar de los hechos. Esta fue recuperada por la Policía y fue clave para identificar al hombre.



De esta forma iniciaron las labores de inteligencia. Apoyados con fuentes no formales se llegó a él, quien vivía en el barrio San Cayetano, comuna cinco de Manizales.



"Con policía no uniformada visitamos la zona, y con ayuda de vecinos del sector y la Policía del cuadrante logramos identificarlo e individualizarlo plenamente para que no hubiera ningún error al momento de la captura. Todo se dio rápidamente y lo detuvimos el pasado 21 de enero", explicó el intendente Bedoya.



Tras la captura de 'Andrés', llegaron más detalles del hecho que dejó consternado al barrio y la ciudad. "El día antes, él mismo estuvo en la casa de su víctima, allí recibió un adelanto de un millón de pesos. El profesor estaba encerrado en su cuarto sin sospechar que afuera estaba quien al otro día lo asesinaría", añadió el investigador.



Además de esto, el hombre aseguró que la mujer ya había intentado en dos ocasiones causarle la muerte a su esposo. La primera vez buscó a alguien que le hiciera brujería y no lo logró, en una segunda oportunidad pagó y se le llevaron el dinero.



Es así como después de cinco días de trabajo, la Policía y la Fiscalía, representada en la Fiscalía Octava Seccional, lograron resolver el caso que pasó de ser un acto de intolerancia al interior del hogar a un homicidio con intereses económicos.



"Sin la confesión; la resolución del caso pudo haber demorado un máximo de tres días más, realmente había mucho material probatorio y declaraciones de testigos que nos hubieran llevado a cualquiera de ellos y que, ante la contundencia de las pruebas, se hubieran delatado el uno al otro", aseveró el intendente.



Finalmente, ambos investigadores aseguraron que la resolución de este caso no solo aporta al esclarecimiento de unos hechos, sino que lleva tranquilidad a las familias afectadas.



"Con esto, que llevamos haciendo hace más de 11 años, queremos que no vayan a la cárcel personas inocentes, que los responsables de los delitos sean judicializados y así las familias tengan justicia", finalizaron.

LAURA USMA

Para EL TIEMPO

MANIZALES