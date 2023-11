Manizales: la ciudad de Colombia ideal para vivir la jubilación

El Eje Cafetero es una de las regiones de Colombia preferidas para vivir, en especial, cuando se trata de adultos mayores. La calidad de vida de Manizales, Armenia y Pereira seduce cada día a más personas, pero, según diferentes estudios, la capital del departamento de Caldas es la ciudad ideal para disfrutar de la jubilación.



(Puede leer: Conozca la estrategia de un cafetero para vender su producción a mejor precio)

El Eje Cafetero atraviesa una creciente migración interna y externa de personas jubiladas o recién pensionadas, que escogen sus ciudades y municipios para disfrutar del clima y su oferta cultural, gastronómica, hospitalaria y de servicios.



Según el programa ‘Manizales Cómo Vamos’, esta ciudad tiene el mayor índice de envejecimiento del país, el 13,9 por ciento, cifra que contrasta con el índice de primera infancia que es de tan solo 5,3 por ciento.



Por su parte, el Laboratorio de Innovación Pública de la Alcaldía de Manizales indica que, por cada 100 menores de 15 años, hay 123 adultos mayores; siendo las comunas Palogrande, La Estación, Cumanday y Atardeceres las que albergan la mayor cantidad de personas en edad adulta.

El Eje Cafetero, región para envejecer

El lado negativo del aumento de la población adulta es la mayor presión de los servicios de salud, la cual es un desafío para los gobernantes. Además, la tasa de natalidad está relacionada con el envejecimiento de la población.



(Le recomendamos: Inició siendo obrero y hoy su familia tiene un hotel encima de una mina de esmeralda)



El Eje Cafetero fue escogido como la región del país en dónde a más personas les gustaría pasar su jubilación (35,4%), seguido de lejos por Medellín (18,3%) y Cartagena (15,6%) en segundo y tercer lugar, según un sondeo realizado por el diario La República en 2017.

Para mantener el estilo de vida durante la jubilación y disfrutar de un retiro laboral a plenitud, es fundamental no solo haber constituido un capital durante la etapa económicamente activa. FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con el más reciente informe del Dane (2021), el Eje Cafetero concentra a los tres departamentos con mayor participación de personas mayores en el país: Quindío (19%), Caldas (18%) y Risaralda (17%).



Ana María Palacio, gerente de Sucursal en Manizales para Allianz Colombia, aunque las ciudades de Pereira, Armenia y la misma Manizales registran las menores tasas de pobreza para adultos mayores, situaciones como el envejecimiento acelerado de la población representan un importante reto no solo para los gobiernos y los sectores económicos de la sociedad (banca, seguros, mercado laboral, etc).

Facebook Twitter Linkedin

Centro de Manizales. Foto: Jonh Jairo Bonilla

Palacio añadió que el envejecimiento es un desafío para la sociedad porque ser pensionado en el sistema colombiano no es garantía de tener un ingreso digno en la vejez.



(Siga leyendo: Envían a la cárcel a hombre que habría matado a expareja porque no quiso volver con él)



En ese sentido, la gerente recomendó ahorrar para los llamados años mayores. "Para mantener el estilo de vida durante la jubilación y disfrutar de un retiro laboral a plenitud, es fundamental no solo haber constituido un capital durante la etapa económicamente activa, sino, además, haber adquirido las herramientas de protección necesarias para cuidar lo que con tanto esfuerzo y trabajo logramos construir, con el fin de asegurar una vejez digna y segura”, explicó.



FERNANDO UMAÑA MEJÍA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias de Colombia en EL TIEMPO