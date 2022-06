A inicios de mayo, a través de un video compartido en redes sociales, una joven manizaleña denunció que había sido acosada y tocada indebidamente por un hombre cuando caminaba por el barrio La Enea.



En las últimas horas, la Fiscalía lo identificó y le imputó cargos, pues al parecer hizo esto mismo con otras mujeres en diferentes zonas de la ciudad.



El responsable de los hechos fue identificado como César Augusto Castro, a quien se le imputó injurias por vías de hecho, luego de ser denunciado por tres mujeres a quienes presuntamente las agredió tocándoles sus partes íntimas mientras conducía su moto. Esto, entre abril y mayo de 2022.



De acuerdo con la Fiscalía, el primer caso se registró el 28 de abril de 2022, a las 3:30 de la tarde en el barrio La Enea cuando la víctima caminaba junto con su hijo. El indiciado pasó junto a ella movilizándose en una moto de color rojo y, al parecer, en el recorrido tocó las partes íntimas de la mujer.



Otro de los casos se presentó el 2 de mayo en el barrio El Caribe. Al parecer, la víctima vio a lo lejos al hombre, quien se habría acercado en la misma moto despacio y la tocó en sus partes íntimas para después emprender la huida.



El tercer hecho que se investiga fue en el barrio La Cumbre, el mismo 2 de mayo, en horas de la tarde. Al parecer, aprovechando una calle solitaria, se acercó despacio en su moto y habría procedido a tocarla en sus partes íntimas.



“Las tres víctimas reconocieron al presunto agresor, describiendo la misma moto, la misma placa y el mismo casco. Además, aseguraron sentirse temerosas de volver a salir solas a la calle”, indicó la Fiscalía.



La directora seccional de Fiscalías, Constanza Pachón, indicó que, tras las denuncias, el imputado se allanó a los cargos. “Con cámaras, testimonios y denuncias de las afectadas se logró la judicialización, pero por la pena que trae el delito no da medida de aseguramientos, pero será condenado y se afectará su pasado judicial”, apuntó.



En uno de los casos persiguió a una mujer que estaba con su hijo. Foto: Fiscalía

La movilidad libre de las mujeres es un tema que está en la mira de las autoridades, no solo por las denuncias de este tipo, sino también por la percepción ciudadana. La semana anterior, la Universidad Nacional sede Manizales publicó los resultados de una investigación que da cuenta de que el 73,3 por ciento de las mujeres han sufrido alguna vez acoso callejero o abuso sexual cuando se movilizan en la ciudad.



Según un estudio realizado por el Grupo de Investigación en Movilidad Sostenible (GIMS), debido a esto, las encuestadas toman rutas más largas y seguras, cambian su ropa y los modos de transporte.



“Las mujeres que no cambiaron sus hábitos de movilidad afirmaron que no le dieron trascendencia al hecho y que no tenían más opciones para moverse. Aquellas que cambiaron sus patrones de movilidad por el modo que continuaron usando después del episodio de violencia, dejaron el transporte público y la caminata por el taxi y la motocicleta”, señala la investigación.



En la ciudad se han estado realizando actividades de sensibilización en diferentes lugares. A la campaña, denominada ‘Mi espacio seguro’ también se unieron varios sectores de comercio como droguerías y supermercados, buscando que en estos espacios se les brinde ayuda y orientación primaria a las mujeres que lo requieran.