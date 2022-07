Carlos Sandoval es el protagonista de una buena noticia hoy en Manizales. Luego de dos días de búsqueda, logró encontrar el hombre que había dejado olvidado en la panadería un morral con ocho millones de pesos.



Todo empezó la mañana del pasado sábado, cuando Carlos tomó un taxi en el centro, para dirigirse a su panadería 'El rey del pan', en el barrio El Campín. "Noté que había algo en el asiento y miré que era un maletín con plata, llegué al local y conté que eran cerca de ocho millones y varios documentos personales", comentó.



Desde ese momento, a través de redes sociales empezó la búsqueda de Ricardo, el propietario del dinero. Rápidamente las publicaciones se multiplicaron y pudieron contactarse. Por vía telefónica, verificaron datos y se encontraron este lunes para que cada uno tuviera de nuevo lo suyo: Carlos, tranquilidad de haber actuado correctamente; y Ricardo, su dinero.



Carlos Sandoval con el dueño del dinero. Foto: Carlos Sandoval

"El hombre llegó nervioso y cuando le entregué el dinero quedó como en shock, y hasta se le salieron las lagrimas. Me dijo que le parecía increíble que eso pasara, pues llegó a dar por perdida esa plata", narró el panadero.



El hombre, quien lleva dedicado a este oficio 18 años, confesó que por un instante pensó en no devolver el dinero, pero reflexionó, pensó en la crianza que había recibido y decidió devolverlo.



"Uno es lo que es, y yo soy una persona honrada; lo he sido siempre. Me llena de alegría ver a Ricardo tranquilo con su dinero y ver los mensajes de cariño de la gente; fue muy bonito lo vivido estos días", apuntó.



Carlos y Ricardo se tomarán un juguito, con más calma, conversarán de lo que pasó y, allí, este panadero manizaleño recibirá la gratificación que le darán por su buena acción; un monto que no ha recibido, pero ya tiene comprometido.



"Él me dijo que me iba a dar alguito y yo ahí mismo le puse nombre. Tengo una amiga que está pasando una situación económica difícil; entonces será para ella, y buscaremos más apoyo para que pueda solventar la situación", agregó.



Una situación similar se vivió en esta misma ciudad el pasado mes de noviembre, cuando un taxista devolvió 10 millones de pesos a un pasajero que también olvidó su millonario morral al interior del vehículo.



Ambas acciones despertaron cientos de comentarios positivos entre la comunidad, quienes destacan la honradez de estas personas.

