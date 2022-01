El 87 por ciento de las personas que en este momento están siendo tratadas en las UCI de Manizales por contagio de covid-19 no tienen completo su esquema de vacunación y el 24 por ciento del total ni siquiera tiene la primera dosis. Lo más grave, de acuerdo a lo expresado por el secretario de Salud, Carlos Humberto Orozco, es que algunos presentan carnés falsos.

"Llamamos la atención, particularmente, en casos en los que personas que están en UCI presentaban un carné que resultó ser falso. No se justifica estar pagando por un documento público falsificado donde usted está pagando por enfermarse", precisó el funcionario.



El secretario señaló que, además de poner en riesgo la salud, quienes hacen esto están cometiendo los delitos de falsedad en documento público y uso de documento falso. El primero tiene una pena de entre cuatro y nueve años de prisión, mientras que el segundo puede recibir una pena de entre cuatro y 12 años.

"Se continúan evidenciando casos de falsificación del documento en la ciudad, pero insistimos en invitar a los manizaleños a vacunarse, que es un proceso gratuito, y también a no contribuir con actos de corrupción", añadió Orozco.



Ante esta situación, la Secretaría de Salud anunció que reforzará los controles de verificación en los establecimientos comerciales y eventos masivos, tanto para garantizar que sí se esté pidiendo el carné verídico, como para encontrar a vendedores y a compradores del falso documento.



En agosto de 2021 se conocieron los primeros casos de falsificación de este documento en la capital caldense y las autoridades informaron que se tenía a un hombre identificado por este ilícito.



En cuanto a Caldas, la Dirección Territorial de Salud señaló que del total de personas internadas en UCI, el 70 por ciento no tiene su esquema de vacunación completo o no lo ha iniciado. Sin embargo, al momento no ha informado sobre casos de falsos documentos.

