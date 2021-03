Manizales, de nuevo en alerta naranja por ocupación de UCI

Manizales amaneció este miércoles con una alta ocupación de camas de Cuidado Intensivo.



Luego de pasar cerca de tres semanas de cifras muy bajas, por cuatro días consecutivos la ocupación ha permanecido por encima del 65 por ciento y este miércoles alcanzó el 72,18 por ciento, lo que significa una alerta naranja.



De las 248 camas de UCI habilitadas en la capital caldense, hay 69 disponibles.



Sin embargo, el mayor número no es de pacientes portadores del covid-19, sino por otras enfermedades. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud municipal, son 34 personas que hoy están internadas a razón del virus y con diagnóstico confirmado en estas unidades. Dos más son sospechosas.



Estos datos obligan a la ciudad a acogerse a las directrices dadas por el presidente Iván Duque en la noche de este martes. Es decir que Manizales tendrá toque de queda nocturno, desde las 10:00 de la noche y hasta las 5:00 de la mañana.



También implementará de nuevo el pico y cédula, el cual no aplica para hoteles, restaurantes y parques. Además, habrá aumento del control de las fiestas privadas y prohibición de eventos públicos que impliquen aglomeraciones.



De acuerdo con la circular emitida por el Gobierno Nacional, estas medidas empezarían a regir durante las dos semanas siguientes. Sin embargo, la administración sostuvo que ampliará la forma de operación de estas determinaciones en el transcurso del día.

En el departamento, entre tanto, prevén la llegada de la tercera ola de contagios, pues la positividad ha aumentado en más 13,8 por ciento en los últimos 15 días.



“Estábamos en una positividad del 5 por ciento, pero ayer tuvimos una positividad del 23.3 por ciento; es decir, de 100 pruebas, 23 salieron positivas. Si hacemos el acumulado, hace tres semanas de cada 100 teníamos cinco positivas, hoy tenemos 13”, sostuvo el director de la Territorial de Salud de Caldas, Carlos Iván Heredia.



En cuanto a la ocupación de camas tipo UCI, el departamento aún continúa en alerta amarilla. La ocupación a la fecha es del 60 por ciento. Hay disponibles 175 de 292 camas habilitadas.



“Si bien es un indicador que no prende las alarmas, el comportamiento sí nos está mostrando que cada día tenemos más casos, la muestra es que tenemos más de 800 casos activos”, agregó Heredia.



Ante la situación del departamento, donde solo cuatro municipios no tienen casos activos, el llamado es a que la comunidad no descuide los protocolos y recuerde que el covid-19 no se ha ido.



