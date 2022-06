Familiares de una adulta mayor operada en la clínica Ospedale de Manizales denuncian lo que sería un procedimiento equivocado. Durante la cirugía, cuando se disponían a atenderle el apéndice, se dieron cuenta que su problema era en el intestino, por lo que tuvo dos incisiones en lugar de una. Alegan que se debió a la falta de exámenes diagnósticos.



Los hechos se presentaron el pasado 15 de junio al mediodía, cuando María Grajales llegó hasta esta clínica por unos fuertes dolores abdominales. En medio de su dolor, tuvo que esperar más de cuatro horas para la valoración inicial y una hora después le anunciaron que debía ser operada.

Después de la cirugía tenía dos incisiones, una en el apéndice y otra en la parte baja del abdomen (...) le cerraron la primera porque se dieron cuenta que el problema era de obstrucción intestinal

"Sobre las 5:30 la subieron al quirófano para valoración del cirujano y la programó por lo que sería un tema de apéndice. Después de la cirugía tenía dos incisiones, una en el apéndice y otra en la parte baja del abdomen (en donde tuvo una cesárea). Le cerraron la primera porque se dieron cuenta que el problema era de obstrucción intestinal", le dijo a El Tiempo Cristina Grisales, hija de la paciente.



La familiar de la adulta mayor indica que la falla del procedimiento habría estado en la ausencia de exámenes diagnósticos. "Supuestamente le iban a hacer una ecografía, pero no pasó. Uno dice a todo que sí porque no es médico, pero no puede ser que haya esos errores y no se manifiesten, que sigan como si nada hubiera pasado", mencionó Grisales.



Considera la denunciante que esto se habría dado, en parte, por la saturación en los servicios. "Esperamos muchas horas con mi mamá gritando del dolor en una silla y cuando nos pasaron adentro estaba peor. Hasta me pidieron que yo misma llevara cobijas y fuera por ella después de la cirugía porque no había donde hospitalizarla", apuntó.



Doña María, quien trabaja en casas de familia, tiene 20 días de incapacidad y espera que le disminuyan los dolores y el abultamiento que le quedó en su zona abdominal. "En la incisión del apéndice tiene un morro que no baja", agregó Grisales.



En esta misma institución se han presentado reiteradas denuncias en cuanto a demoras en la atención; además, el año anterior algunos de sus servicios fueron cerrados a causa de incumplimientos de las normativas que después subsanaron. Además, en noviembre confundieron el cuerpo de bebés nacidos no vivos, cuyo error fue aceptado por la institución.



El Tiempo consultó con la clínica, pero aún no ha obtenido respuesta sobre el procedimiento que se realizó en este caso.

