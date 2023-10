Juan Pablo Toro, un joven empresario de Manizales denunció recientemente que fue víctima de una estafa. A su empresa familiar, dedicada al sector de la ingeniería, instalaciones eléctricas y civiles, le robaron 200 millones de pesos.



De acuerdo a lo narrado por el empresario, todo inició con una conversación via WhatsApp con un supuesto empleado de uno de sus clientes más antiguos.



"Resulta que hace unos meses, uno de nuestros clientes más antiguos contacto a uno de nuestros ingenieros solicitándole un material específico: un cable. Dijo que nos buscó porque no tenía tiempo de crear otra empresa en el sistema y por eso necesitaba que fuéramos nosotros los que le vendiéramos ese material. Aceptamos", contó.



Como era cotidiano, enviaron la cotización a la empresa solicitante y desde allí les reenviaron una orden de compra con la especificación de que el material fuera enviado a la ciudad de Ibagué, en el Tolima.



"Enviamos todo y, cuando fuimos a hacer el cobro, el cliente nos dijo que no nos había pedido ningún material; nosotros les mostramos las órdenes de compra y ellos dijeron que no eran ellos. Inmediatamente nos dimos cuenta que era una estafa muy bien planeada", señaló Toro.



El empresario explicó que a partir de ahí empezaron a revisar lo sucedido y se dieron cuenta de los errores que habían cometido en medio de la supuesta venta.



"Ellos se contactaron directamente con el director técnico de nuestra empresa a través de un WhatsApp business, tenía foto corporativa con los logos y hablaba muy bien técnicamente. Nos daba a entender que del lado del cliente había un ingeniero que estaba pidiendo muy bien el material especializado. También nos enviaron la orden de compra de un correo corporativo, con logos, marcas de agua, nombres y firmas de las personas que usualmente hacen las compras de ese cliente. Ellos sabían que eran un cliente antiguo y de confianza nuestro, tenían información de ellos y de nosotros", mencionó.



Una vez comprendido que todo se trataba de una estafa, tanto Toro como su equipo evidenciaron los errores: el correo no tenía el mismo dominio del supuesto cliente cotidiano, los logos de los documentos estaban pixelados y la empresa real no tenían ningún negocio en Ibagué.



El joven empresario agregó que hizo pública esta denuncia para que más emprendedores cuiden mejor sus procesos y eviten caer en manos de estafadores.



"Nosotros fuimos completamente ingenuos. Ahora los delincuentes no vienen con revólver sino que los delitos están muy especializados. Uno cree que estas cosas suceden en Bogotá, en Medellín o en las ciudades más grandes, pero no, también pasa en el Eje Cafetero, en Manizales. La invitación es a que todos mejoremos nuestros procesos y le prestemos atención a la seguridad informática" apuntó.



Sobre la investigación del caso, aseguró que buscaron instaurar una denuncia en la Fiscalía, pero que no dio fruto. "Nos dijeron que si no teníamos determinadas pruebas no había nada que hacer; que habíamos perdido. Es muy triste que el trabajo de tantos años se desaparezca así", finalizó.

LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

MANIZALES