Caldeados están los ánimos en Manizales por cuenta de una nueva obra que empezará en la ciudad y a la cual, un sector del comercio céntrico de la ciudad, se ha opuesto. Los comerciantes del barrio Liborio, en su mayoría dedicados a la mecánica y las autopartes, alegan que construir el denominado Bulevar de la 19 , “los quebrará”. La decisión de la Alcaldía fue suspender el inicio de la obra dos semanas para encontrar soluciones.



Ya son dos las manifestaciones públicas que han hecho contra la obra que contempla ciclorutas, andenes y zonas verdes. Este lunes, en medio de bloqueos, ratificaron su inconformidad.



(Siga leyendo: Mujer que fue hallada tirada en una vía de Pereira murió en un centro médico).

La obra que, de acuerdo con la Alcaldía, busca dinamizar el sector, mejorar la seguridad y promover la apropiación de este sector, está proyectada para 10 meses. Sin embargo, algunos comerciantes tienen dudas de que este plazo se cumpla y eso perjudique sus negocios.



“Va a haber cierre de la vía y paso restringido y en esta zona hay negocios dedicados a la industria automotriz. Son alrededor del 80 por ciento los que dependemos netamente de las vías para que lleguen los carros, para que esperen, para hacer arreglos ligeros, Además, no tenemos confianza de que la obra se ejecute en 10 meses porque en la ciudad hay muchas obras inconclusas y con retrasos. Que termine (el alcalde) primero las que ya empezó ”, señaló Julián Hincapié, comerciante del barrio Liborio de Manizales.



De acuerdo con el comerciante, les preocupa que pase lo que en otras obras similares, como el Bulevar de la calle 48, que -aunque oficialmente ya se entregó- aún tiene cambios y tuvo más de un 15 meses de retraso tras seis prórrogas.



Por su parte, el alcalde de la ciudad, Carlos Mario Marín, acudió al lugar a mediar la situación y -como respuesta- decidió el aplazamiento del inicio de la obra. De acuerdo con el mandatario sí ha faltado socialización de las obras y esto ha generado “oportunismo político y desconocimiento”.



(Le recomendamos: Acalorada discusión de periodista y senadora María F. Cabal por Andrés Escobar).



“Les aclaramos a los comerciantes que no se tocará el parque Liborio y tampoco se desplazará a los mecánicos y comerciantes del sector, como indicaron algunos actores con el propósito de desinformar y distorsionar la realidad de la construcción”, indicó el mandatario.



Marín, expresó también su rechazo a que, según él, personas y grupos con fines políticos y electorales, estarían utilizando las inquietudes de los ciudadanos para “favorecer sus campañas y estancar el desarrollo de la ciudad”.



Días atrás, este medio también había consultado a la administración por este mismo tema y desde allí se aseguró que esta obra “no es comparable con lo ocurrido en la calle 48 porque allí no hay intervención con adoquines y será paulatina, no se van a cerrar las 10 cuadras en el mismo momento”.



Se espera entonces que, en estas dos semanas de aplazamiento, se refuerce la socialización del proyecto con la comunidad y este deje de oponerse.

Más noticias

Los argumentos de la Fiscalía en caso contra secretaria de Educación de Medellín

Aterrador: mujer embarazada fue asesinada por su expareja frente a una iglesia

MANIZALES