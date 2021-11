Cierran uno de los servicios de la clínica Ospedale en Manizales

La Dirección Territorial de Salud de Caldas cerró uno de los servicios de atención que presta la Clínica Ospedale en Manizales, la cual ha sido blanco de varias quejas de sus usuarios; la más reciente, relacionada a la confusión en la entrega de cuerpos de bebés de seis meses de gestación.

El cierre se dio en medio de un proceso de vigilancia y control que hicieron a esta entidad y el cual se mantendrá hasta evaluar cada uno de los 45 servicios que allí se prestan.“Producto de esa evaluación se decidió hacer cierre temporal del servicio de hospitalización paciente crónico, modalidad extramural -complejidad media”, expresó el director de esta entidad Carlos Iván Heredia Ferreira.



Como consecuencia del cierre, 45 pacientes que estaban siendo atendidos allí, deberán ser reubicados por esta IPS y, posteriormente, esta deberá notificar a las EPS y a la Territorial de Salud su nuevo lugar de atención.



“Estaremos atentos a que estas 45 personas sigan recibiendo servicio de salud con calidad y oportunidad. El equipo de Habilitación continuará con la visita, haciendo una revisión minuciosa de cada servicio para garantizar a los caldenses que allí recibirán atención de calidad; de no ser así se harán los respectivos llamados de atención o los directivos de esta clínica”, apuntó Heredia.



Desde la Subdirección de Aseguramiento se informó que esta es una medida preventiva y se da por el incumplimiento en los estándares de habilitación. Uno de ellos que el servicio de atención extramural se estaba prestando no solo en domicilios, sino también en hostales, un lugar no permitido para ello. Por esta razón deberán, entre la IPS y las EPS reubicar a los pacientes.



Es de anotar que, según el Sistema Único de Habilitación, para permanecer con servicios activos, las IPS deben garantizar estándares como talento humano, infraestructura, dotación, medicamentos, dispositivos médicos e insumos.



Quienes han liderado los plantones y quejas contra la entidad, aseguran que esperan más correctivos. “Por fin se empiezan a tomar algunas medidas. Sin embargo, esto aún no es suficiente, el problema va a persistir en tanto sigan atendiendo más de 250.000 personas



