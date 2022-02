Manizales y Caldas están en alerta roja hospitalaria por cuenta de la alta ocupación de camas UCI y, en medio de la situación, el hospital Santa Sofía cerró 30 camas de este servicio el pasado viernes por falta de personal y las deudas por cuenta de las EPS, según indicó su gerente Carlos Alberto Piedrahita.

Según Piedrahita, el hospital tiene el personal justo para atender 129 camas. Una de las razones, dice, es que el personal está migrando a otras partes del país.



"Hay falta de personal, de auxiliares de enfermería y enfermeras. Lo anuncié en julio, se están yendo y hoy, pese a las convocatorias que hemos hecho para que venga nuevo talento humano, no se ha podido", señaló.

Piedrahita, quien también es médico, aseguró que el personal está cansado del duro trabajo que ha implicado la pandemia. "Estamos agotados, abrumados y no hay solidaridad de la comunidad. Nos hemos quedado solos ante la pandemia y somos nosotros, como personal de salud, los que hemos tenido que vivirla de lleno, no solo en Caldas, sino en todo Colombia y en el mundo", agregó.



Además de la falta de personal capacitado para atender estos servicios especializados, también hay otro problema que acecha: las finanzas. Las carteras morosas de las EPS siguen creciendo.



"Tener camas UCI no es rentable, todo es más caro, requieren más insumos, y aún así las EPS no pagan. Cerramos el año 2021 con unos sobrecostos por más de 5.000 millones derivados de la atención en UCI covid y nadie ha dicho que nos va a ayudar", agregó.

Hospital Santa Sofía. Foto: Jhon Jairo Bonilla

De acuerdo con Piedrahita, una de las que más se va debiendo es Coomeva, que le adeuda al hospital 6 mil millones de pesos, pero la suma general ronda los 70 mil. "Somos públicos y teníamos que recibir a cualquier paciente y lo hicimos, pero hoy solo quedan las deudas", añadió.



De acuerdo con el gerente del hospital Santa Sofía, a la crisis le agregan el desbalance presupuestal con el que iniciaron el año. Según los datos de este hospital, el más grande del departamento, tenían como presupuesto para personal 10.500 millones y terminaron pagando 12 mil a razón de estos servicios de atención crítica. Así las cosas, Manizales registra una ocupación de camas UCI del 89.95 por ciento. Mientras tanto, Caldas se encuentra en el 86 por ciento.

