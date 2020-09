Manizales busca autonomía para restringir movilidad ante contagios

Desde el anuncio del Gobierno Nacional de levantar el aislamiento obligatorio, la Alcaldía de Manizales anunció que pediría la posibilidad de tomar decisiones de restringir la movilidad ciudadana, implementar toques de queda y pico y cédula, en caso de necesitarlo.



La autorización final la entregará el Ministerio del Interior, con previa revisión del Ministerio de Salud, y se espera que se tenga respuesta para el próximo 15 de septiembre.



“Lo que vamos a pedir es autonomía para el Alcalde, de manera que cuando las alertas de ocupación de camas UCI cambien se puedan tomar decisiones en transporte, movilidad, atención ambulatoria, atención en bancos, supermercados y demás”, apuntó Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud de Manizales.



La ocupación de camas UCI en la capital caldense se mantiene en verde, pues no supera el 50 % de la capacidad. De acuerdo con Orozco, se espera aumentar en número para evitar un nuevo impacto en la economía con nuevas restricciones.

“Al momento, tenemos 202 camas en total, pero estamos esperando cerca de 20 más que llegarán de parte del Gobierno Nacional. Mientras no lleguemos a una ocupación del 80 %, no tendríamos que restringir actividades”, apuntó el funcionario.



El hecho de que la capital caldense no haya llegado al máximo número de contagios proyectado es también un motivo para esta solicitud.



“Para nosotros lo más importante es salvaguardar la vida, por eso estas medidas. Ahora le estamos apostando al compromiso ciudadano y el autocuidado”, dijo Orozco.

MANIZALES