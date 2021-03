Manizaleños estarían más pesimistas, según informe Cómo Vamos

Una nueva encuesta de percepción ciudadana realizada por el programa Manizales Cómo Vamos (MCV), miembro de la Red de Ciudades Cómo Vamos, da cuenta del pesimismo que tienen los ciudadanos desde que se inició la pandemia.

Si bien en años anteriores también los encuestados manifestaban inconformidades con diferentes aspectos, la pandemia exacerbó problemáticas que hacen que estos se definan hoy como pesimistas ante la situación actual y la visión a corto plazo.



Según el informe, uno de cada cinco de los encuestados (1.584 en total), admiten que ellos o algún familiar pasaron hambre por falta de recursos durante la pandemia. Uno de cada dos de los encuestados en nivel socioeconómico bajo manifestó que los ingresos actuales no alcanzan para cubrir los gastos mínimos, y al menos cuatro de cada diez de los mismos encuestados se considera pobre.



“En 2019, por ejemplo, teníamos un 12 % de desempleo, una cifra por encima del promedio nacional, se inició 2021 con un 19 % que se está recuperando con los planes de reactivación, pero inclusive antes de la pandemia el dato era preocupante y los puestos de trabajo no alcanzaban”, señaló Daniel Hurtado, director de MCV.



Con la llegada del covid-19 no solo aumentó el desempleo, sino también la inconformidad con la atención en salud, la educación virtual y los servicios públicos, especialmente el internet. En la ciudad, al igual que el resto de capitales del país aumentó la percepción ciudadana de descontento.



En Manizales, según esta última encuesta virtual, dos de cada cinco encuestados no se consideran satisfechos con los servicios de salud durante la pandemia, hay una insatisfacción alta frente a los servicios de educación, relacionada a que la enseñanza virtual no ha sido de calidad. Además, solo uno de cada dos usuarios encuestados está satisfecho frente al internet que recibe.

“Los datos generales y gruesos preocupan, pero cuando comparamos la situación con la que viven las otras ciudades de la Red, estamos bien, pues las tendencias se cumplen en todas las ciudades. Por ejemplo, cada vez la gente se siente menos segura en sus ciudades, pero es generalizado”, añadió Hurtado.



De acuerdo con el director de MCV, aun aumentando el pesimismo en la ciudad, Manizales sobresale por tenerlo en bajos niveles, en un comparativo nacional.



“Esta es una ciudad de contrastes, de esta forma están viviendo las personas que se encuestaron, es probable que haya otros sectores que no lo vean así. Pero este sí es un insumo importante a tener en cuenta por los tomadores de decisiones”, agregó el director de MCV.



Manizales fue reconocida en 2018 como ‘el mejor vividero de Colombia’, la comunidad disfrutaba de diferentes aspectos como los espacios de cultura y deporte, algunos de los que más se han restringido con la llegada del covid-19. Sin embargo, los datos no son lo suficientemente concluyentes para pensar que ese pensar ciudadano haya cambiado, entre otras cosas, porque la encuesta tiene preguntas con enfoque diferente.



“Esta encuesta es un ejercicio no probabilístico, vigilamos que tuviera cuotas por sexo, rangos de edad, niveles socioeconómicos, zonas y demás, pero no nos permite generalizar. Más bien sirve para ir analizando en qué decrecimos y en qué mejoramos para lograr que los esfuerzos a futuro brinden mayor bienestar a los manizaleños”, apuntó Hurtado.



Ante la situación de pesimismo, la administración municipal argumenta que es un punto de vista subjetivo y que tendría mucho que ver con las malas noticias que se han generado y que vislumbran que la crisis sanitaria podría llevar a nuevos cierres.



“Entendiendo que hay que proteger la vida, también hay que decir que las decisiones del Gobierno Nacional desincentivaron el comercio, la producción, todo eso se reflejan en las cifras. La gente piensa en nuevos cierres, en restricciones, eso hace que uno no vea con positivismo el futuro”, sostuvo el secretario de TIC de Manizales, Juan Felipe Jaramillo.



En cuanto al empleo, Jaramillo indicó que se han recuperado el 95 % de los que se tenían antes de la pandemia. “En Manizales está la situación de que en cualquier nivel educativo hay desempleo: en las personas que no terminaron el bachiller 70 % no trabajan, 30 sí; los bachilleres es 50 y 50 y en los profesionales están ocupados el 63 %. Pero la mayoría de las personas que no trabajan hoy, tampoco lo hacían antes”, precisó el jefe de esta cartera.



El funcionario indicó que sabiendo que hay que recuperar todavía alrededor de 11.000 empleos, además de crear nuevos puestos, la administración presentará a la comunidad el denominado ‘Pacto por la reactivación económica’ que tiene metas a corto, mediano y largo plazo.



“Son 730.000 millones de pesos que esperamos invertir en generación de empleo, obras de infraestructura, fomento empresarial y de emprendimiento, exoneraciones de impuestos, alivios tributarios y ajustes institucionales para responderle más rápido a la comunidad”, dijo.





LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES