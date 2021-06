Manifestantes llevan tres semanas atrincherados en la U. del Quindío

Un grupo de unos 20 manifestantes completa tres semanas atrincherado en una de las facultades de la universidad del Quindío, en el norte de Armenia. Aunque las directivas del alma máter afirmaron que han tratado de negociar con los jóvenes para que abandonen el plantel, no ha sido posible.

El rector de la sede universitaria, José Fernando Echeverri, dijo que los manifestantes ingresaron el 10 de junio y no han salido todavía.



No es la primera vez que esto sucede, ya habían ingresado dos veces tras confrontaciones con el Esmad el 4 y el 24 de mayo; pero en el transcurso de esas noches salieron de la sede. Sin embargo, en esta oportunidad no fue así.



(Lea también: Dos jóvenes líderes hablan sobre los dos meses del paro nacional)

Foto: Laura Sepúlveda

"Son muchachos de la primera línea -como ellos llaman- y no son estudiantes de la universidad. No hay con quién dialogar, hemos tenido comisiones, pero no hay quién lidere entre ellos, hay un círculo vicioso para dilatar el proceso", advirtió Echeverri.



Uno de los voceros del grupo de manifestantes le dijo a este medio que ingresaron el 10 de junio por "el incumplimiento de los acuerdos por parte de las autoridades cuando nos sacaron del sector de Versalles, en Calarcá, donde estábamos haciendo resistencia".



Aunque los manifestantes aseguraron que permiten el ingreso de funcionarios administrativos, docentes y estudiantes de la universidad, y de todas las personas que deseen entrar al campus, no se admite el acceso al sótano de la facultad de Ciencias Básicas, donde instalaron dormitorios provisionales.



(Además: Luto por crimen de joven artista de música urbana en Armenia)

Foto: Laura Sepúlveda

"Existe una privatización de la universidad, no es pública y hace mucho tiempo no se abrían sus instalaciones como lo hicimos nosotros y nunca hubieran sido utilizados por la gente. Abrimos para que la ciudadanía pudiera venir a hacer actividades deportivas y recreacionales o usar la biblioteca o un laboratorio", señaló el vocero del grupo, quien prefirió mantener en reserva su nombre.



También, el vocero aseguró que decidieron ingresar al campus por "el incumplimiento de los proyectos y las obras inconclusas en la universidad. Llegamos a esta vía de hecho para resguardarnos en un punto de resistencia al margen del paro nacional que inició el 28 de abril. Esperamos reunirnos con los líderes municipales donde se abordarán las principales problemáticas de la ciudad".



En redes sociales circulan fotografías de las canchas y la piscina de la universidad y algunas personas han criticado lo que está sucediendo en el campus y aseguran que se ha convertido en un establecimiento recreativo.



(Le puede interesar: Falla mecánica en una buseta causó trágico accidente en Manizales)

Foto: Laura Sepúlveda

En un comunicado enviado por estudiantes de la universidad se advierte que: "vemos con profunda decepción que la universidad hoy por hoy se convirtió en un sitio recreacional para unos pocos, disfrutando de la piscina, jugando fútbol y viviendo como si fuera un sitio vacacional. Un grupo de personas se tomaron las instalaciones, algunos de ellos ni siquiera pertenecen a la institución y están impidiendo que una gran mayoría, que desea regresar a clases pueda continuar con sus carreras".



El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, aseguró hace unos días que en la universidad se registran daños por unos 200 millones de pesos.



Por su parte, el rector agregó que esta situación "no es un problema exclusivo de la universidad y le compete también a las autoridades nacionales y locales, pues estos muchachos reclaman cosas que la universidad no puede atender como empleo, oportunidades y demás y eso no está en nuestras manos".

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA

