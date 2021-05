Encadenados, pese a amenazas,  protestan en línea férrea de Magdalena

Un grupo de manifestantes, que integran el comité de resistencia civil, se tomó las líneas del tren, bajo el puente de la Troncal del Caribe en el municipio de Ciénaga, Magdalena para exigir ser escuchados por el gobierno local y departamental.



Los protestantes se encadenaron y hasta que el alcalde no hizo presencia no se retiraron.



Jóvenes universitarios aseguran que desde el pasado 28 de abril han hecho actividades pacíficas en las que cerraron la carretera Troncal del Caribe, realizaron plantones y velatones; sin embargo nadie les ha prestado atención a sus peticiones y necesidades.



“Nadie nos ha preguntado cuales son nuestras exigencias, por qué estamos marchando, sentíamos que nuestras movilizaciones no estaban dando resultado”, expresó uno de los protestantes.



Por esa razón, una comitiva de hombres y mujeres decidió bloquear el paso del tren y encadenarse hasta que la primera autoridad de Ciénaga se comprometiera a atenderlos.



El alcalde de Ciénaga, Luis Tete Samper decidió acudir hasta el sitio y se comprometió a iniciar unas mesas de diálogo con los miembros del comité de resistencia civil.



“Esperamos que los compromisos no queden en el aire, solo para que despejemos la línea. Lo que queremos son soluciones a las problemáticas que padecemos en Ciénaga”, agregó uno de los líderes de la protesta.



Los manifestantes aseguran que son conscientes de la situación económica, pero resaltan que la protesta que están adelantando no es solo por ellos, si no por todos los trabajadores del país.



“Lo que buscamos es que las personas que trabajan tengan mejores salarios, porque con estas propuestas nefastas del gobierno nacional no les va a alcanzar el sueldo.



Rechazamos la violación de derechos humanos, a la represión del gobierno, al bloqueo del ingreso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al país”, agregó el representante de la manifestación.



Los han amenazado

En medio de su protesta, los participantes dijeron sentirse preocupados y temen por sus vidas, debido a que han recibido amenazas, de las cuales tres han sido de forma directa.



“También recibimos mensajes de audio y de texto por las redes sociales, donde personas desconocidas afirman que van a atentar en contra de las personas que hacemos las manifestaciones en Ciénaga, por lo que hacemos el llamado a las autoridades civiles. Tememos por nuestras vidas”, finalizaron.



Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

