Por tercera ocasión en las últimas dos semanas, los seguidores políticos del gobernador Carlos Caicedo salieron a protestar en Santa Marta para mostrar su respaldo al mandatario, quien se encuentra en medio de una investigación por supuestos hechos de corrupción relacionados con contratos de obras que firmó en su época como alcalde de la ciudad.



Sin embargo, en esta ocasión, la manifestación terminó en enfrentamientos con la policía.



Los manifestantes decidieron cerrar una vía nacional a la altura de la Glorieta de Mamatoco que comunica al departamento de La Guajira, lo que provocó la intervención de la policía para intentar restablecer la movilidad.



Según líderes del partido fuerza ciudadana, los manifestantes no mostraron actitud agresiva, pero recibieron una fuerza desmedida por parte de los agentes de orden público.



La hermana del gobernador, Patricia Caicedo quien se encontraba en la manifestación, indicó que varios de los miembros de la protesta resultaron heridos con golpes en la cabeza y en el cuerpo. Sin embargo, el comando de la policía que todavía no ha hecho un pronunciamiento oficial, indicó por medio de la oficina de comunicación que sólo hubo un lesionado en la frente.



Patricia Caicedo calificó a la comandante de la Policía Metropolitana como “violadora de derechos humanos”, argumentando que “intentamos conversar y no aceptó, por el contrario sus hombres agredieron a las personas que protestaban de manera pacífica”.

Piden retiro e investigación

contra Comandante de la Policía

El gobernador Carlos Caicedo pidió el retiro de su cargo de la comandante de la policía, coronel Adriana Paz, por ordenar el ataque a la población civil, sin primero debatir el tema con las autoridades administrativas locales.



“Desde donde me corresponda defenderé el derecho a la protesta; la represión y heridas causadas hoy por el ESMAD son inadmisibles. solicito el retiro inmediato de la Cr. de la Policía Metropolitana”, manifestó Caicedo en su cuenta de Twitter.



El mandatario acompañó su publicación en la red social con un video que muestra a un joven sangrando en la frente, tras ser presuntamente agredido en la disputa con la fuerza pública.



“Procederemos con la queja disciplinaria ante sus superiores y penales si hay lugar. La Alcaldesa de @santamartadtch y mi persona no fuimos notificados y mucho menos consultados. Dejemos la farsa de que Alcalde y Gobernador son primera autoridad de las fuerzas en el territorio”, agregó Caicedo.



Por su parte la alcaldesa, Virna Johnson respaldó lo dicho por el gobernador con otra publicación también en sus redes sociales donde indicó que: “Somos una administración garante del derecho a la protesta pacífica, consideramos inadmisible la intervención del UNDMO (ESMAD) y el uso desproporcionado de la fuerza hiriendo a civiles”.



También la alcaldesa exigió investigaciones inmediatas por “el proceder violento de la Policía en Santa Marta”.



Este incidente ha generado una gran polémica en la ciudad, ya que algunos sectores consideran que la actuación de los miembros de la institución policial fue desmedida, mientras que otros defienden su intervención para restablecer el orden público.

La investigación contra el gobernador Carlos Caicedo sigue en curso, y su futuro político está en juego.





