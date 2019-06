Aplazan firma de plan de manejo ambiental de Parques Sierra Nevada

El plan de manejo ambiental del Parque Tayrona y parque Sierra Nevada que dispondría nuevas reglas, limitaciones y restricciones en el área protegida, seguirá sin poder aplicarse al menos por los próximos tres meses, luego que volviera a aplazarse su firma, ante las quejas e inconformidades que ha generado la manera como fue elaborado.

Al no lograrse concretar un acuerdo durante la cuarta y última mesa de trabajo entre la Unidad de Parques Nacionales y los diferentes sectores que tienen injerencia en la zona, fue necesario por parte del Ministerio de Ambiente, garante del proceso, extender el debate entorno a esta medida que busca respetar el territorio ancestral, conservar la flora y la fauna y ejercer un mayor control sobre el turismo.



Ante esta decisión, los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta anunciaron que a partir de este momento no harán más parte de socializaciones ni pedagogías en el tema en particular, pues ya expusieron su posición y se mantendrán en ella hasta el final.



El cabildo gobernador Kogui, José de los Santos Sauna, dijo que confía que las presiones que se mantienen desde distintas áreas hacia el plan de manejo no generen cambios drásticos en su implementación, pues así como fue estructurado permite cumplir un propósito ambiental, cultural, social y turístico.



" Estaremos atentos a su firma, mientras tanto, nos concentraremos en culminar la consulta previa para la nueva concesión del área protegida", expresó el líder indígena.



Por su parte, propietarios de fincas, tagangueros, empresarios, comunidad, operadores turísticos y demás actores involucrados continúan en oposición a las consideraciones que tiene este documento.



Aseguran que están dispuestos a conservar el entorno, la fauna y flora pero este plan con las consideraciones que presenta, vulnera sus derechos al generarles una afectación directa en su modo de vida y actividad económica.



Por ejemplo, los pescadores de taganga dijeron que el plan de manejo los desplazaría y perjudicará económicamente al recortar los límites de la pesca que ha sido su sustento de toda la vida.



Los propietarios de predios en esta zona, consideran que esta iniciativa es importante para la conservación de la biodiversidad y las fuentes de agua, sin embargo, se requiere que todos los actores involucrados sean tenidos en cuenta en su elaboración.



El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano quien nuevamente estuvo al frente del debate, luego de escuchar a gran parte de los participantes en una reunión que inició en la mañana y se extendió hasta las horas de la noche, insistió en la necesidad de aplazar la firma del documento de regulación del área protegida en el Parque Sierra Nevada y Tayrona.



"No podemos amarrarnos a una sola opinión cuando realmente hay un diagnostico tan delicado de conflictos socio ambientales y económicos. Con la Alta Consejería de las Regiones y el Ministerio de Ambiente, vamos a continuar los diálogos hasta presentar la mejor propuesta de un Plan de Manejo ambiental de dichos parques, por esta razón aplazamos la firma del documento hasta tanto no se logren acuerdos con al menos la mayoría de los participantes”, indicó Lozano.



Las siguientes mesas de trabajo para resolver inquietudes y plantear las modificaciones que hayan lugar, se estarían desarrollando en los próximos tres meses.

ROGER URIELES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA