Mandatarios en el Eje Cafetero recibieron amenazas de muerte

A los gobernadores de Risaralda, Quindío y el alcalde de Pereira, les reforzaron sus esquemas de seguridad debido a las amenazas que han recibido en las últimas semanas y que fueron reveladas recientemente por ellos y por el Ministro de Defensa, Diego Molano.

El Ministro Molano señaló que la comandancia de la región 3 de la Policía con jurisdicción en el Eje Cafetero se encargará de las medidas especiales de protección para los tres mandatarios. “La entidad policial avanzará en la búsqueda de los responsables de generar amenazas contra el alcalde de Pereira y los gobernadores de Risaralda y Quindío’’.



Hace unas semanas, las presuntas amenazas contra el gobernador del Quindío fueron reveladas por la Fiscalía durante una audiencia contra 7 jóvenes de la denominada primera línea de la protesta. Según el ente investigador, ya se cuenta con una serie de audios que, al parecer, probarían la intención de los manifestantes de incendiar la casa del mandatario.



‘’Tuvimos el acompañamiento del ministro de Defensa y del Interior, del alto mando del Ejército y la Policía, estuvimos reunidos en Pereira para mirar las amenazas contra nosotros’’, señaló el gobernador del Quindío.



Y dijo que le hicieron un nuevo estudio de seguridad ‘’y aunque es incómodo, es necesario y yo me acojo a las medidas. Me duplicaron el esquema porque mi agenda sigue igual porque yo sigo moviéndome para los municipios’’.



‘’Yo sigo creyendo en las mesas de concertación y en la protesta pacífica, pero no vamos a permitir este tipo de amenazas ni contra mi vida ni de ninguna persona, ni vamos a aceptar hechos vandálicos, lo que se presentó en la Universidad del Quindío fue muy triste y eso no se puede permitir’’, añadió Jaramillo.



Por su parte, el alcalde Carlos Maya comentó en una emisora local que “las amenazas no son nuevas, vienen desde el año pasado, sin embargo, a raíz de todas las medidas que se han adoptado en las últimas semanas han llegado más mensajes intimidatorios”.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA