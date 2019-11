A la cárcel concejal por falso plan de vivienda en La Plata, Huila

Urbano López Arias, quien fue reelegido concejal en el municipio de La Plata, Huila, fue enviado a la cárcel con medida de aseguramiento por los delitos de urbanización ilegal y estafa agravada.

Las víctimas de esos los delitos por los que es señalado el actual concejal, se dieron entre 2014 y 2016 y afectaron a 39 familias de escasos recursos, entre campesinos, obreros y madres cabeza de familia de esa región.



La Fiscalía señala que López Arias, en complicidad con su secretaria en el Concejo Municipal, Eliana Margarita Cepeda Ramírez, quien permanece detenida en una cárcel por los mismos delitos, habría ofrecido en venta 39 lotes de la urbanización Villa Karolina, los cuales derivaron de un predio de mayor extensión que no cumplía los requisitos de ley para fines de vivienda social.



La venta se hizo sin contar con los permisos de ley ni para la subdivisión ni para enajenar, urbanizar y/o construir en los lotes resultantes.

"La urbanización no cumplía las condiciones exigidas en la ley", dijo la Fiscalía.



La investigación determinó que las incautas familias de La Plata habrían pagado entre 6 y 10 millones de pesos por lote, convirtiéndose así en víctimas de estafa con lo que la posible apropiación por parte del concejal fue estimada en 243 millones de pesos.



Un estudio por parte de peritos idóneos determinó que el lote de mayor extensión solo podría subdividirse en 18 predios y no en 39, en la eventualidad de ser aprobadas las licencias de urbanismo, pero ello no era posible por no estar ubicado en suelo urbano, según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial.



Lo que llama la atención es que, en medio de este escándalo, en las pasadas elecciones Urbano López fue reelegido con más de 300 votos a su favor.



