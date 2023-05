Juan David Díaz Chamorro, el hijo de Eudaldo ‘Tito’ Díaz, exalcalde asesinado del municipio de El Roble en Sucre, pidió que el expresidente Álvaro Uribe sea judicializado, después de escuchar a Salvatore Mancuso, afirmando ante la JEP, que el expresidente ordenó quitarle el esquema de seguridad a su padre para que los paramilitares le dieran muerte.



Eudaldo ‘Tito’ Díaz le dijo en el 2023 al Presidente Uribe en un consejo comunitario celebrado en Corozal que lo iban a matar por denunciar al gobernador del momento en Sucre, Salvador Arana, quien se apoderaba de los recursos de la salud para favorecer a los paramilitares que operaban en la región, entre otras acciones por fuera de la ley.

'Es tan doloroso que este señor en

lugar de protegerlo hizo todo lo contrario'

“Mi padre denunció lo que nadie se atrevía a decir en pleno auge del paramilitarismo en el departamento de Sucre. No podía callar lo que estaba sucediendo, los asesinatos, las masacres, la persecución a las personas más humildes y a todos aquellos que se oponían al proyecto paramilitar”, dijo Juan David Díaz Chamorro, el hijo de Eudaldo ‘Tito’ Díaz.



Según él ese fue un acto de gallardía y de valentía y que mejor momento para hacerlo que en aquella jornada ante el Presidente Uribe.



“Por eso es tan doloroso que este señor en lugar de protegerlo hizo todo lo contrario, lo desamparó para que tuviera sentencia, porque mi padre le dijo que iba a ser asesinado y el Presidente Uribe facilitó todo para que fuera asesinado, según las palabras del mismo Mancuso”, manifestó el médico a EL TIEMPO.

Es lo que siempre habíamos pensado

Nombró al criminal, al asesino de mi padre en la embajada de Chile

Para Juan David Díaz, médico, defensor de derechos humanos y ambientalista, lo que dijo el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso es lo que siempre habían pensado que sucedió.



“Es muy doloroso escuchar a Salvatore Mancuso decir tan fríamente que ellos asesinaron a mi padre, porque el Presidente Uribe le quitó el esquema de seguridad para que ellos pudieran cometer ese crimen”.



“Ya nosotros teníamos muchas señales que el Presidente Uribe había participado en lo sucedido y hoy queda demostrado que ese señor fue coautor del asesinato. Duele más porque mi padre anteponía su bienestar por el de otros”, expresó.



Recordó que como si fuera poco nombró al exgobernador de Sucre Salvador Arana embajador en Chile.



“Nombró al criminal, al asesino de mi padre en la embajada de Chile. Hoy desde la Procuraduría han manifestado que después de aquellas denuncias en el Consejo Comunitario, nunca fueron a la entidad para que se iniciaran las investigaciones y hoy, 20 años después se comprueba la responsabilidad del señor Álvaro Uribe en su asesinato”, precisó.

'¡Que sea judicializado!'

Audiencia de indagatoria contra Arana en los Juzgados Especializados por la desaparición y homicidio de Eudaldo Díaz. Foto: Archivo

El esquema sí se lo quitaron después de las denuncias ante el Consejo Comunal y tanto así es que hoy El Estado fue encontrado responsable de haber desprotegido a mi padre y hay una conden

El médico Juan David Díaz se atrevió a pedir la intervención de los organismos de control del país en la denuncia contra el Presidente Uribe.



“Hacemos un llamado a las autoridades para que procedan jurídicamente contra el expresidente Uribe y si no está aquí, que sea la justicia internacional, pero este crimen no puede quedar en la impunidad”.



“El llamado que le hacemos al señor Álvaro Uribe, que hoy niega que haya quitado el esquema de seguridad, que cuente toda la verdad. El esquema sí se lo quitaron después de las denuncias ante el Consejo Comunal y tanto así es que hoy El Estado fue encontrado responsable de haber desprotegido a mi padre y hay una condena”, aseveró.



Dijo que espera que el expresidente Álvaro Uribe decida decir la verdad y deje de esconderse.



“Todo está claro, se ha revelado su participación en el asesinato de mi padre y lo que debe hacer es lo que está haciendo Salvatore Mancuso para que el país sepa todo y no se lleve esa verdad consigo cuando Dios lo llame a rendir cuentas”, anotó.



Dijo que por ahora no van a instaurar ninguna acción y que solamente esperan que la Justicia Especial para a Paz -JEP- compulse copia a las autoridades competentes por el fuero del expresidente, para que sea vinculado al crimen.



Manifestó que van a llevar las cosas hasta las últimas consecuencias, más ahora cuando que hay claridad y testigos de lo sucedido.



Que no le den libertad a Salvador Arana



Nuevamente le solicitó a la JEP que no le de libertad al exgobernador de Sucre Salvador Arana Sus, porque como lo dijo Salvatore Mancuso, él tenía un cargo importante dentro de su organización.



“Era un comandante que solicitó que le dieran muerte al alcalde de una zona de rehabilitación y consolidación que acababa de denunciar a nivel nacional que lo iban a matar y los paramilitares hicieron lo que Arana les ordenó”, declaró.

Más de 20 años de lucha

Hemos sufrido lo indecible por esta búsqueda de justicia, no se conformaron con asesinar a mi padre, sino que nos tocó ser perseguidos

Para Juan David Díaz y su familia han sido 20 años de estar buscando la verdad en torno a la muerte de Eudaldo ‘Tito’ Díaz.



“Mucha lucha, tuvimos que cambiar nuestro estilo de vida, se acabó nuestra tranquilidad, nos tocó vivir huyendo y escondiéndonos. Desde que murió mi padre he recibido más de 80 amenazas, he sido víctima de cinco atentados y me tocó irme al exilio”.



“Hemos sufrido lo indecible por esta búsqueda de justicia, no se conformaron con asesinar a mi padre, sino que nos tocó ser perseguidos. Mira como los seguidores de Álvaro Uribe nos agreden a través de las redes sociales, lo que nos da temor por la cantidad de fanáticos que hay”.



“Más cuando ven que se logró tener un testigo de peso en su contra y eso se debe a nuestra insistencia, por las cartas que hemos enviado a la JEP y al mismo Salvatore Mancuso solicitándole que dijera la verdad. Eso es fruto de nuestra lucha”, contó.



En su memoria y en su corazón está sembrado el día que lo llamaron para informarle del asesinato de su padre. En la misma llamada le dijeron que le daban 24 horas para que se fuera, porque también lo iban a matar y le tocó abandonar el país.



Eudaldo ‘Tito Díaz desapareció el 5 de abril del año 2003 y el 10 del mismo mes lo asesinaron y dejaron abandonado su cuerpo a orillas de la carretera en la vía entre Sincelejo y el municipio de Sampués.



“Aquello fue muy impactante, de mucho dolor, porque mi padre era mi amigo, mi hermano, vivíamos los dos solos, ya que mi madre se había ido al extranjero. Nada me lo va a devolver, pero por lo menos tengo como rendirle tributo a su memoria y como darle cuentas el día que nos encontremos”, dijo.

'Nunca se quitó la protección', dice el expresidente Uribe

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Uribe. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Cómo se les ocurre que el gobierno que presidí le quitó el esquema de seguridad al alcalde del Roble. Si lo que hicimos en ese gobierno fue aumentar esquemas de seguridad

Sobre el tema el expresidente Uribe dijo que en ningún momento le había quitado el esquema de seguridad al alcalde ‘Tito’ Díaz.



“Cómo se les ocurre que el gobierno que presidí le quitó el esquema de seguridad al alcalde del Roble. Si lo que hicimos en ese gobierno fue aumentar esquemas de seguridad”, escribió.



Dijo además que el general Teodoro Campo Gómez, quien para la época era director de la Policía le confirmó que nadie le había quitado la protección al alcalde de El Roble y que el comandante en Sucre, el coronel Norman León Arango le tenía asignado un escolta de la Policía Nacional.



“De Acuerdo con la averiguación del general Teodoro Campo, el alcalde contaba con dos escoltas adicionales contratados por el municipio y no aceptaba que la Policía o la Armada le aumentaran escotas y con frecuencia de evadía de ellos, como lo hizo para acudir a la cita que lo condujo al secuestro y asesinato”, explicó.



Uribe señaló también que en un registró fílmico se confirmó la protección que se le brindaba al hijo del alcalde.



Así mismo expresó Uribe que se nombró a Salvador Arana en un cargo diplomático, porque denunció amenazas y que su retiro se dio por las acusaciones que se le hicieron sobre el crimen.



De la misma manera recordó que durante el Consejo Comunitario del año 2003 quedó grabado en video cuando ordenó que las denuncias por corrupción y amenazas del alcalde de El Roble se hicieran ante dos funcionarios de la Procuraduría y la Fiscalía que se encontraban en el recinto.



Afirmó que denunciará a Salvatore Mancuso ante la justicia colombiana y de los Estados Unidos para que pruebe que le quitó los escoltas al alcalde de El Roble, Eudaldo ‘Tito’ Díaz.

