Manatí liberado hace 7 días fue asesinado por pescadores de Tasajera

El pasado 7 de julio, en Santa Marta celebraban el rescate y rehabilitación de un manatí hembra en el parque Tayrona.



Solo siete días duró esa dicha, puesta la tarde de este miércoles 14 de julio, el animal fue asesinado cuando recorría la Ciénaga Grande de Santa Marta.



Lo que sucedió todavía no está claro. Lo cierto es que una denuncia ciudadana alertó a las autoridades ambientales y a la Policía sobre un manatí que había sido atrapado por pescadores del corregimiento de Tasajera, Magdalena.(También: En Sincelejo mayores de 80 años rehúsan vacunarse contra el covid- 19)

De inmediato se desplegó un operativo para rescatar al animal, que presentaba graves heridas en diferentes partes de su cuerpo.



Los pescadores expresaron que habían actuado en defensa, pues como es una especie de gran tamaño que no se acostumbra a ver en la zona, lo confundieron con un caimán peligroso.

Lamentamos informar a la opinión pública que #Julieta la manatí no alcanzó a llegar al Centro de Fauna Marina de @Corpamag @AcuarioRodadero y falleció en el camino debido a sus heridas, consecuencia de la captura realizada por pescadores de #Tasajera pic.twitter.com/r2VETQyehr — CORPAMAG (@CORPAMAG) July 14, 2021

La brigada de rescate sacó del agua al manatí y lo subió a una camioneta para intentar salvarle la vida. En esa labor establecieron que se trataba de Julieta, la misma que el 2 de junio fue salvada por pescadores y recuperada en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Marina, CAVR, de Corpamag.



Desafortunadamente la manatí esta vez no alcanzó a recibir atención y murió mientras era trasladada.



Julieta había sido devuelta a su hábitat con una correa para hacerle seguimiento VHF y satelital.



Este equipo tecnológico permitió hacerle seguimiento y detectar su presencia varios días por los lados de Pozos Colorados y por el Puente de La Barra, por donde habría ingresado a la Ciénaga Grande de Santa Marta.



Corpamag a través de sus redes sociales lanzó varias alertas sobre el recorrido que llevaba la especie marina y recordaba a pescadores y cazadores la importancia de ayudar a cuidarla y protegerla.



“Esta es una especie amenazada a nivel mundial. En Colombia está casi extinta por la cacería, la cual es penalizada por la ley Si ves a Julieta reporta”, indicaba la entidad ambiental.



Desafortunadamente en la tarde de hoy a través de twitter reportó que un animal con las mismas características había sido capturada y gravemente afectada en la Ciénaga Grande en inmediaciones del corregimiento de Tasajera.



“Personal de @Corpamag @PoliciaDEMAG se encuentra verificando la situación y si se trata de #Julieta😔”, informó Corpamag.



Minutos después en otro trino confirmó el deceso. “Lamentamos informar a la opinión pública que #Julieta la manatí no alcanzó a llegar al Centro de Fauna Marina de @Corpamag @AcuarioRodadero y falleció en el camino debido a sus heridas, consecuencia de la captura realizada por pescadores de #Tasajera”.

Así lo asesinaron

En un comunicado de prensa, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), entregó más detalles sobre la manera como pescadores asesinaron a la manatí, Julieta.



Reportes iniciales recibidos por la corporación indican que el animal fue perseguido por pescadores de Tasajera desde el Puente de La Barra hasta Pueblo Viejo.



La capturaron y atacaron con palos, machete y amarraron su trompa, evitando que pudiera respirar.



“Otros pescadores, decidieron oponerse a esta crueldad y denunciaron inmediatamente ante la entidad la situación”, anota la entidad.

El personal de rescate la encontró moribunda, con un ojo sangrando, con heridas en su cuerpo de 15 centímetros de profundidad y su costado punzado con arpón.



En el operativo participaron además la Policía de Ambiental, miembros dela Armada Nacional y funcionarios de las Alcaldía de Pueblo Viejo y Ciénaga, respectivamente



“Lo ocurrido con Julieta, la Manatí, es un grave delito que será sancionado por las autoridades, quienes se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para que este ataque no quede impune”, puntualizó Corpamag.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv