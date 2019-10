Este jueves comenzarán a rodar bicicletas públicas por Bucaramanga

Desde mañana, a las 6:00 a. m., Bucaramanga dará su primer paso hacia ‘Metrobici’, un sistema de bicicleta pública cuyo préstamo será gratuito para todos los ciudadanos que se inscriban en la plataforma diseñada para ello.

Esta prueba piloto, que es una meta de la ‘Estrategia de la Bicicleta’ y está incluida en el Plan de Desarrollo de la actual administración municipal, funcionará desde el 3 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2019, fecha en la que el programa termina y se recogerá.



Este sistema, explicó la coordinadora de la Oficina de la Bicicleta de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, Johana Serrano, busca medir el número de viajes, cuáles estaciones funcionan, cuáles no y cuáles se deben reforzar con bicicletas por la alta demanda. También se pretende “motivar a los ciudadanos a que se monten en la bicicleta, que la usen para transporte urbano, sientan lo que es ser un ciclista urbano, conectar diferentes lugares estratégicos de la ciudad, brindar la facilidad de que quien llegue a una estación de Metrolínea pueda ir en bicicleta a su lugar de destino sin pagar un pasaje adicional y, con ello hacer intermodalidad, generar un tema de accesibilidad y activación de la ciudad”, precisó Serrano.

¿Cómo es la inscripción?

A ‘Metrobici’ podrán acceder ciudadanos desde los 16 años en adelante. Para subirse a la bici es necesario realizar una inscripción previa que ya se puede hacer en la sede del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) en Real de Minas, en la Oficina de la Bicicleta en el parque de Los Niños, en las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), en las universidades Industrial de Santander y Autónoma de Bucaramanga, y en las estaciones de Metrolínea de Provenza en el túnel de transferencia y el Parque Estación UIS.



El usuario hará un registro previo y el operador del sistema de bicicleta pública, la empresa Dimat, validará los datos entregados. Luego firmará un contrato en el que están consignadas las reglas de uso de las bicicletas y hará el registro de su huella dactilar en un sistema biométrico.



Una vez se verifiquen los datos, que tarda un día, el usuario deberá entregar una fotocopia de su cédula y de un recibo de servicio público del lugar donde resida, y acto seguido podrá hacer uso de la bicicleta. En el caso de los estudiantes, ellos solo deberán presentar una fotocopia del carné de la institución educativa siempre y cuando esté vigente.

Cada día son más los ciudadanos que usan la bicicleta, según el Programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos. Foto: Jaime Moreno

Las reglas de la 'bici' pública

Los jóvenes de 16 años que deseen acceder a ‘Metrobici’ deberán contar con el aval de un adulto que firme el contrato y sean quien responda por la bicicleta.



Mauricio Molina, de Dimat, empresa que opera ocho sistemas de bicicleta pública en el país, explicó que la bicicleta solo la puede usar una sola persona, no es para transportar carga, no se puede usar para un fin diferente a trasladarse de un lugar a otro, tampoco para usufructuarla ni para convocar a marchas o manifestaciones políticas.

“El ciudadano que solicite una bicicleta deberá reportarse cada hora en una estación, esto no significa que solo la pueda usar una hora al día, sino que al cumplir el tiempo debe acudir a una estación cerrar el viaje y hacer la apertura de uno nuevo y así sucesivamente. En caso de accidente, el sistema tiene un seguro todo riesgo que cubrirá el evento. Sin embargo, si quien causó el accidente fue el ciclista, él deberá responder por los daños”, indicó Molina.



En cuanto al manejo de la bici, Molina señaló que el operador de la estación le mostrará al usuario el estado en el que está la bicicleta y así mismo deberá devolverla, en caso de algún daño no la podrá manipular alguien diferente a ‘Metrobici’, y “los usuarios deben tener en cuenta que un ciclista es un actor vial y como tal debe cumplir con las normas de tránsito, entonces no debe pasarse los semáforos, ni ubicarse sobre la cebra, ni ir en el sentido opuesto de la calzada, entre otras. Este sistema se trata de que le demos un buen servicio, nos apersonemos de él y que tengamos conciencia de que las bicicletas son para todos”.

En caso de que ocurra un hurto de la bicicleta, el usuario deberá reportarlo a ‘Metrobici’ e interponer el denuncio con la empresa, con el propósito de que se pueda hacer la reclamación ante el seguro.



“En el caso de que el usuario no acerque la bicicleta en el tiempo estipulado y si es reiterativo, se le podrá suspender el servicio”, agregó Molina.



Para poner a rodar ‘Metrobici’ se hará un ciclopaseo mañana a las 9:00 a.m., que partirá del parque San Pío hacia la Plaza Cívica Luis Carlos Galán.

'Metrobici' seguiría

Al estar enmarcado en la ‘Estrategia de la Bicicleta’ y tras ser declarada como hecho metropolitano, la próxima administración debería darle continuidad al Sistema de Bicicleta Pública ‘Metrobici’. Además, la Alcaldía de Bucaramanga firmó un convenio con Cooperación Alemana hasta el 2021, con el que se busca un el acompañamiento técnico para hacer una alianza pública privada (APP) y así implementar de manera definitiva y oficial el sistema.





LUIS A. CÁRDENAS MATEUS

EL TIEMPO/ADN

BUCARAMANGA