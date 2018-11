Mamá sacó a su hijo de protesta estudiantil con correa en mano

En medio de los disturbios que se presentaron el jueves en el campus de la Universidad Industrial de Santander, UIS, la madre de un estudiante pasó entre los efectivos del cuerpo del Escuadrón Antidisturbios que hacían presencia en el lugar e increpó a los encapuchados apostados en la entrada del claustro, con el único objetivo de llevarse a su hijo, quien al parecer se encontraba entre los manifestantes.

Mamá sacó a su hijo de protesta estudiantil con correa en manohttps://t.co/YF9I77a9tl pic.twitter.com/lVNJ5cGFlX — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 9 de noviembre de 2018

El hecho quedó captado en un video aficionado en el cual se ve a la madre con un cinturón en la mano gritando el nombre de su hijo y golpeando el suelo, mientras algunos estudiantes le pedían a la mujer que se calmara.



La madre, en medio de la angustia, gritaba: “Juan Diego, yo le dije que no se metiera en esto, yo le dije a él que no se me metiera aquí”.Nadie lograba contener la ira de la señora, quien estaba decidida a llevarse a su hijo para la casa.

La protesta estaba planeada para un recorrido por la ciudad, sin embargo, luego de que se desencadenaron disturbios en medio del campus, el grupo de organizadores decidió no salir aludiendo falta de garantías para realizar la movilización.



Entre tanto, el Consejo Académico suspendió indefinidamente las actividades institucionales en todos los campus y realizan una evaluación de los daños causados por los disturbios.



BUCARAMANGA