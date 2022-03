Una grave denuncia se conoció en las últimas horas en Manizales. Una madre informó que su hijo falleció, al parecer, como consecuencia de un fuerte golpe con una puerta que le dieron a su hijo al interior del colegio.



El fuerte relato se conoció en plena sesión del Concejo de la ciudad, a donde Diana Garzón llegó a contar lo sucedido con su hijo, un menor de once años, que cursaba sexto grado en el colegio San Pío X del barrio La Enea, en Manizales.



Todo empezó el 14 de febrero de este año. Ese día, según ha podido establecer Garzón, una menor se escondió tras la puerta del salón y cuando su hijo, Juan Martín, llegó corriendo, la cerró.



“En principio no me informaron de este golpe ni reportaron al seguro que estamos pagando allá. Ese día él me dijo ‘esos niños son muy cansones y estaban jugando y me tiraron la puerta’, pero no me mencionó que había sido fuerte”, dijo Garzón.



El 15 de febrero, un día después del golpe, Juan Martín fue por última vez al colegio. Los dolores de cabeza, un fuerte dolor en la zona de un ojo, los mareos, la taquicardia y la fiebre le impidieron regresar a las aulas y lo llevaron al hospital en repetidas ocasiones.



La madre del menor asegura que todo pasó después del golpe y que, según le han relatado varias personas, él quedó mareado tras el impacto.



“El 3 de marzo, después de varias veces en urgencias, el niño perdió la movilidad de los miembros superiores. Ahí por fin le hicieron una tomografía y lo remitieron de inmediato a la UCI del Hospital Infantil, donde le hicieron dos cirugías, pero no lograron salvarle la vida”, narró la madre del menor.



De acuerdo con el relato de la madre, tras la ausencia de Juan Martín en el colegio, compañeros y padres de familia empezaron a escribirle. “Me decían, ¿y es que el golpe fue tan duro? Además, desde ese momento me empezaron a llegar comentarios de que al niño le hacían bullying; que había tres personas que lo molestaban todo el tiempo”, expresó.



Sin embargo, en repetidas ocasiones Garzón le preguntó a su hijo si algo pasaba y él no le respondía. “Un día me dijo que a la profesora sí le contaría, pero ella no alcanzó a hablar con él porque ahí fue cuando se agravó”, apuntó.



El 11 de marzo, Juan Martín falleció, según la explicación que recibió su madre, producto de un líquido que se habría regado en su cerebro, partiendo de la zona frontal.



“Cuando llegamos al hospitalito (lugar del deceso) no se enfocaron ya en el golpe sino en el líquido que se veía en la parte frontal de su cabeza y que salió en la tomografía”, dijo Garzón.

No sería el único caso de matoneo

De acuerdo con Garzón, varias personas le han manifestado que han vivido con sus hijos esto al interior de la institución; algunos ya los habrían retirado del aula y otros lo estarían pensando.



Además, este miércoles, los mismos estudiantes del colegio hicieron una manifestación al interior de sus instalaciones en rechazo a lo que habría pasado con Juan Martín. “Las bombas tenían el nombre de mi niño y ellos decían cosas en rechazo al bullying”, dijo.



Tras conocerse el caso, el presidente del Concejo de Manizales, Hernando Marín García, citó a un debate de control político porque, además de este, tendría evidencia de otra situación en el que una menor habría intentado quitarse la vida a causa del matoneo que vivió al interior de otro colegio.



Por el momento, el caso continúa en investigación. EL TIEMPO trató de consultar con las directivas de la institución y con la Secretaría de Educación de Manizales sobre lo que pudo acontecer, pero por el momento no ha recibido respuesta.



LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES