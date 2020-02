Mamá del 'Pupileto' fue capturada por transportar marihuana en un bus

En un operativo realizado por la Policía, a la altura de Puebloviejo (Magdalena), dos mujeres fueron capturadas por transportar 13 kilogramos de marihuana en un bus de servicio público que salió desde Barranquilla con destino a Santa Marta.



La sorpresa fue que una de las personas detenidas es Yolima Isabel Márquez, quien es la mamá de Daniel José Osorno Márquez, alias El Pupileto, quien era uno de los delincuentes que preocupaba a la Policía Metropolitana de Barranquilla, pues había sido capturado en nueve oportunidades y siempre lo dejaban en libertad.

Las autoridades manifestaron con la cómplice de Márquez era Lisdey López Barrios. Al momento de la captura, la cual ocurrió el pasado 14 de febrero, se hallaron once paquetes con marihuana listos para comercializar.



Las diligencias se realizaron en un puesto policial ubicado sobre la carretera Troncal del Caribe, a pocos metros del peaje del corregimiento de Tasajera, jurisdicción del municipio de Puebloviejo, Magdalena.



Las mujeres fueron procesadas por los delitos de tráfico y porte de estupefacientes. Yolima Isabel Márquez fue cobijada con detención domiciliaria.

Yolima Márquez, madre del 'Pupileto', y Lisdey López Barrios. Foto: Policía Nacional

Su hijo, Daniel José Osorno Márquez, alias Pupileto, es un reconocido delincuente que mostraba sus lujos en Facebook luego de robar en viviendas del norte de Barranquilla.



'Pupileto' había sido capturado por décima vez, pues en las anteriores siempre quedaba libre pese a tener pruebas de sus delitos.



En la última captura, el joven fue enviado a prisión en la cárcel El Bosque, luego que un juez consideró que es un peligro para la sociedad.



"Se hace necesario imponer esa medida de aseguramiento, ya que en procesos pasados se ha demostrado que el ciudadano no respeta las decisiones judiciales y, obviamente, conlleva a considerar que es un motivo fundado", señaló el juez.



En una de las audiencias contra Osorno, su madre, Yolima Márquez, agredió a la prensa cuando este salía de la legalización de captura.



"No me le van a tomar fotos", reiteró la mujer saliendo de la sala 12 del Centro de Servicios, mientras le lanzaba golpes al periodista y le causaba daños a su cámara.



