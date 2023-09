Pasan los días y no cesa la indignación por el caso de presunto maltrato laboral en una empresa de Ibagué. Luego de que inclusive el presidente Gustavo Petro reaccionara a una grabación de los trabajadores de la firma Casta Agroindustrial Ganadera, en la que se evidenciaban actos de maltrato de parte de dos hombres con altos cargos contra empleados del lugar, el Ministerio del Trabajo decidió ordenar el cierre temporal por diez días de las instalaciones administrativas de Charry Trading S.A.S., y Varchar S.A.S., sociedades relacionadas.

Este miércoles, luego de la sanción, trascendieron en medios de comunicación las palabras de Gustavo Charry, quien es una de las cabezas de la firma señalada.



"Son un hecho aislado, no tienen justificación alguna. Acataremos las normas, pero por sobre todo sí tienen una razón humana, que todos en algún momento de la vida hemos padecido, incluso algunos de nuestros trabajadores", dijo Gustavo Charry, heredero del legado empresarial de Adolfo Charry, ya fallecido, según quedó registrado en un video de su conversación con el viceministro de Trabajo, Edwin Palma.



“Pido disculpas en nombre propio de la empresa, de mi hermano. Nadie puede decir que esto se hubiera presentado en algún momento de la historia de la empresa”, añadió Gustavo Charry, hermano de Diego Charry- quien también aparece en el video inicial-.



Y tan solo horas después de conocerse el video, Stefhany Galindo, contadora pública que suele compartir contenido en TikTok, decidió reaccionar a las palabras de Charry contando la historia que, dice, vivió cuando fue empleada de la empresa señalada.



“Me sorprende que Gustavo Charry esté diciendo que en la historia de sus empresas haya pasado esto (sic) porque yo también tuve un tema cuando trabajaba con ellos en el área de recursos humanos” anunció.



Luego, narró lo que habría vivido en la firma tiempo atrás.



‘Llegó con un arma apuntándole a todo el mundo’

Stefhany Galindo, contadora. Foto: Stefhany Galindo

“Me sorprende que Gustavo Charry esté diciendo que en la historia de sus empresas haya pasado esto (sic) porque yo también tuve un tema cuando trabajaba con ellos en el área de recursos humanos”, dice de entrada Galindo, en un video compartido en sus redes sociales.



Según expresa Galindo, en una cuenta con más de cien mil seguidores en TikTok, no duró un mes trabajando en la firma. Sin embargo, en ese tiempo, manifiesta, habría vivido una situación fuera de lo esperado en el entorno laboral.



“Dicen ellos que yo estuve involucrada en el robo de unas cajas que ellos tenían en el área de contabilidad para solicitar una devolución de IVA ante la Dian”, empieza relatando la mujer.



Luego, entrando en detalles, narra: “Diego Charry llegó un sábado, tipo 10 a.m., con sus guardaespaldas, llegó a la oficina que queda ubicada en el Centro Comercial Acqua, en el edificio empresarial. Llegó él, junto con sus guardaespaldas… él llegó con un arma apuntándole a todo el mundo y diciendo que dónde estaba”.



Según cuenta Galindo, en aquella sede de la firma, ese día solo estaban los empleados.



“Llega Diego Charry, superalterado, igual que en el video que se hizo viral, diciendo dónde está, dónde está… de repente coge todas esas cajas y se las comienza a llevar”, expresa.



Para ese momento, dice la extrabajadora, decidió seguir en su labor.



“Se fue Diego Charry con las cajas de la devolución y se le informa a Gustavo Charry lo que había ocurrido”, cuenta.



“Llegó mi jefe directo, le comentó lo que había ocurrido y ya. Yo, cuando vi que era la hora de irme, pues me fui”, comenta.



Hasta entonces, nada había sucedido con ella. Sin embargo, asegura, fue citada el lunes a la sala de reuniones.



“Yo llegué el día lunes y me llamaron a la sala de juntas (…) y el papá (al parecer de los hermanos Charry) me dijo: '¿Conoces a esta persona?', dice la mujer, mientras le enseña su celular a la pantalla, recreando lo que habría sucedido entonces (que le muestran una foto de otra persona en el teléfono móvil).



“Yo: ‘Sí… es mi amiga de la universidad’, recuerda que dijo.



“Sí, pues ella es trabajadora de Diego Charry allá en Casta”, le habría dicho uno de los miembros de la familia Charry, según relata.



Al parecer, según dice Galindo, lo ocurrido se habría dado en un momento de tensión en la familia. Aparentemente entre Diego y Gustavo, los hermanos del video. Por eso, cobró eco para los Charry que Stefhany conociera a esa otra persona.

El caso es investigado por el Ministerio de Trabajo. Foto: Redes sociales

Galindo, quien no entra en temporalidades en su video, relata sobre su amiga: “Nosotras ya sabíamos que estábamos trabajando con la misma familia, pero nosotras nunca hablamos de nada porque sabíamos que era una familia supremamente delicada con comentarios, con relaciones… entonces nosotras como que ‘somos amigas, nunca involucramos nada del trabajo”.



“A mí me empezaron a juzgar de que como ella era mi amiga, y trabajaba con Diego Charry, ella estaba haciendo sus prácticas, tampoco era que fuera la mano derecha para que le estuviera pasando información, pero esa fue su hipótesis: que yo les había pasado información que en la oficina estábamos solo los empleados para que Diego Charry entrara y se llevara todas esas cajas que se llevó”, añade.



De hecho, según reveló el periodista Norbey Quevedo en su último informe en la Agencia de Periodismo Investigativo, las fuertes discusiones- e incluso las demandas- no serían ajenas en el seno empresarial de la familia Charry.



Según se lee en la investigación de Quevedo, en 2018, la empresa familiar “sufrió un revés” por conflictos entre los socios. En ese entonces, Gladys Charry, madre de Gustavo y Diego, los hombres del video que es tendencia en redes, entabló una demanda contra la firma por unas decisiones adoptadas en asamblea general, en 2017. Todo, por la participación de Diego, quien para entonces, según ratificó el Tribunal Superior de Bogotá, había perdido su calidad de socio.



'Usted ya no trabaja con nosotros'

Galindo, extrabajadora de empresa de G. Charry. Foto: Archivo particular

En el video de Tik Tok, Galindo, quien hoy ejerce como líder contable en otro lugar, comenta sobre aquel incidente en la empresa de la familia Charry: “Me empezaron a cuestionar, a juzgar, a hablar súper feo, a alzar la voz, pero yo no me dejé. Yo simplemente les dije: Hasta hoy yo trabajo en esta empresa”.



Los Charry, según dice la mujer, le habrían respondido: “No es su decisión, es nuestra decisión. Usted ya no trabaja con nosotros”.



“Yo fui y cogi mis cosas, y me fui”, dijo sobre esa experiencia.



“A mí me encerraron en la sala de juntas y empezaron a atacarme, y yo no entendía realmente lo que estaba pasando porque yo era superinocente”, recordó sobre aquel incidente.



Al final, expresa que acudió a las autoridades. Sin embargo, dice, no hubo respuesta.



“Yo para esa época me quejé y nunca pasó nada”, cerró.

Así puede denunciar si cree que sufre maltrato laboral en su empresa

El Ministerio de Trabajo incluye el maltrato laboral como una forma de acoso, junto con la persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad y desprotección laboral.



No solo puede ser ejercido por un superior; también algún compañero de trabajo puede agredir al empleado.



"Está encaminado a difundir miedo, causar perjuicio, generar desmotivación e inducir a la renuncia", explican en la entidad,



Si usted es víctima de tales comportamientos, puede comunicarse a las líneas del Ministerio de Trabajo: en Bogotá al (601) 3779999, opción 2, o a la línea nacional gratuita 018000 112518.



De igual manera, puede denunciar en la página oficial www.mintrabajo.gov.co o agendar una cita con un asesor para abordar el caso y encontrar soluciones.



Una vez las autoridades conozcan la denuncia, podrán actuar y el caso incluso podrá llegar hasta los tribunales.

