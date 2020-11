Hombre mató a cuchillo a un perro que lo habría mordido en Quindío

Repudio se ha generado en el departamento de Quindío luego de la muerte de un perro criollo en el centro del municipio de Calarcá. El canino fue asesinado por un hombre de unos 70 años porque, al parecer, minutos antes lo había mordido.



Según Beatriz Elena Aristizábal, concejal de Calarcá y una de las personas que presenció los hechos, el hombre se bajó de su moto, sacó el cuchillo de su maletín y agredió al perro hasta matarlo.

‘’Con la misma crueldad que lo hizo, se subió a su moto y se iba a ir, pero la gente del sector le tumbó la moto a pesar de las amenazas de este señor que los intimidaba con el cuchillo, mientras tanto varias personas llamamos a la policía, que llegó casi de inmediato y lo requisaron y le encontraron el cuchillo. El perrito murió casi de manera inmediata’’, señaló la concejal.



(Le sugerimos leer: Era un paseo a una isla paradisiaca, pero su prometido la asesinó)



De acuerdo con Aristizábal, el hombre fue trasladado al hospital La Misericordia de Calarcá, donde se le revisó la mordedura. ‘’La verdad yo no le vi sangre ni el pantalón roto, pero tenía un rasguño que según él fue provocado por el perro. Se instauró la denuncia en Fiscalía contra este señor, que no es un habitante de calle ni consumidor de drogas, como es más común ver en estos casos’’.



La Fiscalía confirmó que el hombre continúa detenido en Calarcá pero aún no ha sido presentado en audiencia de judicialización.



(Además: La enfermiza mente criminal del asesino serial colombiano en Chile)



El proceso seguirá, pero ‘’sabemos que el hombre va a quedar en libertad durante la investigación. Yo le pregunté por qué había hecho eso y me dijo que le dio mucha rabia que lo hubiera mordido. Lo más curioso es que dice que vive en una finca con más perros. Lo otro es que este señor tenía un cuchillo grande porque supuestamente vende pollos pero dijo que cuando salía a cobrar llevaba ese cuchillo porque se tenía que defender, así como apuñaló al perro lo puede hacer con cualquier persona que le genere rabia, para mí es un peligro para la comunidad’’, agregó la concejala.



(Le puede interesar: Condena de 34 años de cárcel para el asesino de Daniela Quiñones)



El alcalde de Calarcá, Luis Alberto Balsero, repudió esta agresión: “no podemos permitir que hechos tan violentos se sigan presentando en nuestra ciudad, por ello exijo que se haga justicia ya que se ha cometido un delito. Los animales merecen respeto, cariño y atención’’.



LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

Armenia