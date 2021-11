Polémica por dueño de bar que le habría dado licor a una gata en Quindío

Un video que circula en redes sociales donde al parecer dos personas obligan a una gata a ingerir licor, ha generado indignación en el Quindío.



Todo se originó después de unas imágenes compartidas en las historias de Whatsapp de un bar ubicado en el municipio de Calarcá.



En el video se observa a un hombre que retiene a la gata color blanco y le abre la boca para que otra persona le dé un líquido color marrón en una copa. La gata se opone e intenta escapar, pero las dos personas la vuelven a retener para darle más líquido.



En pocas horas el video se volvió viral y cientos de personas enviaron mensajes donde condenaron los hechos y reclamaban la intervención de las autoridades en el caso de presunto maltrato animal.



De ahí que una animalista acudió al bar y rescató a la gata, al mismo tiempo que se interpuso una denuncia ante la inspección de policía.



La directora de la fundación Ecohuellas, Diana Rodríguez tiene a la gata en custodia.



‘’Vimos la publicación en redes sociales y solicitamos la visita de la policía nacional para que hicieran la aprehensión del animalito pero una compañera animalista Jimena Padilla fue hasta el sitio y cogió la gata. Luego la policía le solicitó la gata y nos la entregó a nosotros porque fuimos los primeros en hacer la solicitud y la tenemos en custodia. Estamos esperando que trasladen la denuncia a la Fiscalía’’, dijo Rodríguez.



La animalista agregó que ‘’el animalito no está en las mejores condiciones porque no ha tenido dueño, pero no sabemos más de ella. Estamos esperando que la Policía nos diga qué procede ahora y vamos a mirar si hoy le podemos hacer una prueba de alcoholemia pero ese examen no es fácil de encontrar aquí en Armenia’’.



Por su parte el administrador del bar desmintió que el líquido suministrado fuera licor.



‘’No es licor, le estamos dando suero, porque al bar llegan muchos animalitos y nosotros le damos concentrado, pero hay gente que los quiere mucho y le dan comida como empanada, chuzo, chorizo y mantienen indigestados, yo les doy suero porque les da daño de estómago’’.



Y advirtió que ha recibido cientos de mensajes amenazantes a través de sus redes sociales.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA